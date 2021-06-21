Survivor'dan elenen Öykü Çelik soluğu tatilde aldı! Öykü Çelik'in süper minisi ile pozları sosyal medyayı salladı!

Survivor 2021 yarışmasıyla yıldızı parlayan güzel oyuncu Öykü Çelik, geçen haftalarda yarışmadan elenmenin şokunu yaşamıştı. Elendikten sonra Türkiye'ye dönen Öykü Çelik, döndükten sonra sevgilisi İsmail Berhan tarafından evlilik teklifi almıştı. Göz kamaştıran tektaşıyla da uzun süre konuşulan Öykü Çelik şimdilerde tatilin keyfini çıkarıyor. İddialı pozları ile dikkat çeken güzel oyuncu son olarak süper minili paylaşımı ile sosyal medyayı salladı. Öykü Çelik'in minili paylaşımı sonrası akıllara daha önce tartışma yaratan sözleri geldi. İşte Öykü Çelik'in iddialı pozları...