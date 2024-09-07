Giriş Tarihi: 07.09.2024 10:50
Tahliye olan Engin Polat eşi Dilan Polat'a tepkili mi? Karşılamaya gelen Dilan Polat'ın yüzüne bakmadı... "Bunlar boşanır" yorumları yağdıı!
Eşi Engin Polat'ın tahliye haberi sonrası Dilan Polat sevinçten havalara uçarken kutlamayı ise 'enerji' şarkısı ile yapmıştı. Yüzlerce kişi ve gazeteci ordusunun karşıladığı Engin Polat'ın beklenenin aksine yüzünün düşük olması dikkatlerden kaçmadı. Özellikle Dilan Polat'ın yüzüne bakmayan, çağırmasına rağmen eşini bırakıp farklı tarafa yönelen ve bağıran Engin Polat'ın sinirli tavırları sosyal medyada "Engin, Dilan'a tepkili" şeklinde yorumlandı. Kara para aklama, vergi kaçırma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme gibi suçlardan yargılanan Polatlar'a yönelik operasyonun fitilini, Dilan Polat'ın aşırıya kaçan görgüsüz paylaşımlarının ateşlediği konuşulmuştu. İşte sosyal medyanın Engin Polat - Dilan Polat yorumları...