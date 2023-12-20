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Haberler Galeri Takıntılı hayranıyla başı dertte! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in hayatını kabusa çevirdi!
Giriş Tarihi: 20.12.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 06:30

Takıntılı hayranıyla başı dertte! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in hayatını kabusa çevirdi!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini mesajla rahatsız ettiği için T.D. adlı kişi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Bilic, T.D.'nin bu kez Sarıyer'deki evinin bulunduğu siteye geldiğini söyledi. Platonik aşık, site güvenliğine Bilic'le görüşmek istediğini belirtti. Site güvenliği Bilic'i arayarak bu talebi iletti. Neye uğradığını şaşıran fenomen, T.D.'nin kesinlikle içeri alınmamasını söyledi. Bilic, T.D.'nin kapıdan ayrılmasının ardından da soluğu polis merkezinde aldı ve şikayetçi oldu. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Yunus Emre KAVAK
Takıntılı hayranıyla başı dertte! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in hayatını kabusa çevirdi!

Sosyal medyada çektiği makyaj videolarıyla ünlenen fenomen Danla Bilic, daha önce kendisini mesajla rahatsız ettiği için mahkemeden 2 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı Tuğay D. bu kez Sarıyer'deki evinin bulunduğu siteye gelince polise giderek şikayette bulundu.

Takıntılı hayranıyla başı dertte! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in hayatını kabusa çevirdi!

Ankara'da yaşayan Tuğay D., geçen nisan ayında Danla Bilic'e sosyal medyadan mesajlar göndermeye başladı.

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Takıntılı hayranıyla başı dertte! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in hayatını kabusa çevirdi!

Bu mesajlardan rahatsız olan Danla Bilic, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Danla Bilic, dilekçesinde, Tuğay D.'nin hayal dünyasında bir aşk yaşadığını ve aile olduklarını belirterek sürekli kendisini rahatsız ettiğini iddia etti.

Takıntılı hayranıyla başı dertte! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in hayatını kabusa çevirdi!

Can güvenliğinin tehlikede olduğunu öne süren Danla Bilic'i haklı bulan mahkeme, Tuğay D. hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı verdi. Uzaklaştırma kararı geçen haziranda bitti.

Takıntılı hayranıyla başı dertte! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in hayatını kabusa çevirdi!

SOLUĞU KARAKOLDA ALDI

Bir süredir ortalarda görünmeyen Tuğay D., geçen cuma günü Danla Bilic'in yaşadığı Sarıyer'deki evinin bulunduğu siteye geldi. Site güvenliğine Danla Bilic'le görüşmek istediğini söyledi.

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