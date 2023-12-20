Giriş Tarihi: 20.12.2023 06:28 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 06:30

Takıntılı hayranıyla başı dertte! Sosyal medya fenomeni Danla Bilic’in hayatını kabusa çevirdi!

Sosyal medya fenomeni Danla Bilic, kendisini mesajla rahatsız ettiği için T.D. adlı kişi hakkında 2 ay uzaklaştırma kararı aldırmıştı. Bilic, T.D.'nin bu kez Sarıyer'deki evinin bulunduğu siteye geldiğini söyledi. Platonik aşık, site güvenliğine Bilic'le görüşmek istediğini belirtti. Site güvenliği Bilic'i arayarak bu talebi iletti. Neye uğradığını şaşıran fenomen, T.D.'nin kesinlikle içeri alınmamasını söyledi. Bilic, T.D.'nin kapıdan ayrılmasının ardından da soluğu polis merkezinde aldı ve şikayetçi oldu. Şahıs yakalanarak gözaltına alındı.