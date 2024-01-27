Takipçilerini geçmişe götürdü… Ünlü oyuncu Aslı Enver’e yorum yağdı "Bu ne tatlılık"

39 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Enver, tüm dikkatleri üzerine çekti… Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Enver son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Aslı Enver, sosyal medyada iki ön dişinin çıktığı bebeklik fotoğrafını yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına "Bu ne tatlılık!" yorumu yağdı.