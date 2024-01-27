Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:31
Güncelleme Tarihi: 27.01.2024
11:32
Takipçilerini geçmişe götürdü… Ünlü oyuncu Aslı Enver’e yorum yağdı "Bu ne tatlılık"
Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan sonrasında birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile kısa sürede evlenmeye karar vermiş çift mutluluklarını bebekle taçlandırmıştı. Güzel anne Aslı Enver, minik kızı Elay ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Enver son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Eski albümleri kurcalayan Enver, en sevdiği bebeklik fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına "Bu ne tatlılık!" yorumu yağdı.