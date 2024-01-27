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Haberler Galeri Takipçilerini geçmişe götürdü… Ünlü oyuncu Aslı Enver’e yorum yağdı "Bu ne tatlılık"
Giriş Tarihi: 27.01.2024 11:31 Güncelleme Tarihi: 27.01.2024 11:32

Takipçilerini geçmişe götürdü… Ünlü oyuncu Aslı Enver’e yorum yağdı "Bu ne tatlılık"

Kavak Yelleri dizisi ile yıldızı parlayan sonrasında birçok projede başarılı performansıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Aslı Enver, Berkin Gökbudak ile kısa sürede evlenmeye karar vermiş çift mutluluklarını bebekle taçlandırmıştı. Güzel anne Aslı Enver, minik kızı Elay ile sık sık paylaşımlar yapıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Enver son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Eski albümleri kurcalayan Enver, en sevdiği bebeklik fotoğrafını paylaştı. Güzel oyuncunun paylaşımına "Bu ne tatlılık!" yorumu yağdı.

Takipçilerini geçmişe götürdü… Ünlü oyuncu Aslı Enver’e yorum yağdı Bu ne tatlılık

39 yaşındaki güzel oyuncu Aslı Enver, tüm dikkatleri üzerine çekti… Sosyal medyayı aktif kullanan Aslı Enver son paylaşımıyla takipçilerini geçmişe götürdü. Aslı Enver, sosyal medyada iki ön dişinin çıktığı bebeklik fotoğrafını yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına "Bu ne tatlılık!" yorumu yağdı.

Takipçilerini geçmişe götürdü… Ünlü oyuncu Aslı Enver’e yorum yağdı Bu ne tatlılık

Oyuncu Aslı Enver, sosyal medya hesabından çocukluk fotoğraflarını paylaştı.

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Takipçilerini geçmişe götürdü… Ünlü oyuncu Aslı Enver’e yorum yağdı Bu ne tatlılık

Aslı Enver, yaptığı son paylaşımla takipçilerini geçmişe götürdü. Eski albümleri kurcalayan Enver, bebeklik yıllar öncesini andı.

Takipçilerini geçmişe götürdü… Ünlü oyuncu Aslı Enver’e yorum yağdı Bu ne tatlılık

39 yaşındaki oyuncunun paylaşımı takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Aslı Enver, sosyal medyada iki ön dişinin çıktığı bebeklik fotoğrafını yayınladı. Güzel oyuncunun paylaşımına "Bu ne tatlılık!" yorumu yağdı.

Takipçilerini geçmişe götürdü… Ünlü oyuncu Aslı Enver’e yorum yağdı Bu ne tatlılık

İşte Aslı Enver'in geçmişe yolculuk yaptığı o paylaşım…

Aslı Enver'in bebekli fotoğrafı yüzleri gülümsetti.

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