Giriş Tarihi: 25.01.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 07:48

Tam bir estetik harikası olmuştu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor! İşte düğün tarihi

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 'Yok artık' dedirtiyor. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan 42 yaşındaki şarkıcı Lara tepeden tırnağa değişti. Tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Cüretkar paylaşımlarıyla Instagram'da da adından söz ettiren Lara Lara sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Şarkıcı Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine giriyor. İşte ünlü çiftin düğün tarihi...