Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tam bir estetik harikası olmuştu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor! İşte düğün tarihi
Giriş Tarihi: 25.01.2023 07:24 Güncelleme Tarihi: 25.01.2023 07:48

Tam bir estetik harikası olmuştu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor! İşte düğün tarihi

Geçirdiği estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüşen şarkıcı Lara 'Yok artık' dedirtiyor. "Adam Gibi Adam", "Katmer Katmer" ve "İhanetin Bekçisi" gibi şarkılarla tanınan 42 yaşındaki şarkıcı Lara tepeden tırnağa değişti. Tam bir estetik harikası olarak hayranlarının karşısına çıkan Lara, 10 yılda 40 kilo verdi. Cüretkar paylaşımlarıyla Instagram'da da adından söz ettiren Lara Lara sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Şarkıcı Lara, bir süredir aşk yaşadığı İranlı voleybolcu Mehdi Karimi ile dünya evine giriyor. İşte ünlü çiftin düğün tarihi...

EVREN ABDULLAHOĞLU
Tam bir estetik harikası olmuştu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor! İşte düğün tarihi

2000'li yıllarda 'Allah Versin', 'Adam Gibi Adam' ve 'Katmer' gibi şarkılarıyla büyük çıkış yakalayan Lara, son haliyle şaşkına çevirdi. 'Lara' lakaplı Fatma Nur Ergüder, estetik müdahalelerle bambaşka biri oldu.

Tam bir estetik harikası olmuştu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor! İşte düğün tarihi

Lara, estetikle dudaklarını küçülttürmüştü. Gözyaşları içinde pişman olduğunu söyleyen Lara, "Ne olur bana dua edin, dudağımla pipet bile tutamıyorum. Lütfen hiçbir yerinize bir şey yaptırmayın. Dudağınız kötüyse bile kalsın" ifadelerini kullanmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tam bir estetik harikası olmuştu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor! İşte düğün tarihi

Lara, geçtiğimiz ay estetik operasyon için ameliyat masasına yatmıştı.

Tam bir estetik harikası olmuştu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor! İşte düğün tarihi

"SONUNDA DUDAKLARIM KÜÇÜLDÜ" DEMİŞTİ

Pek çok ünlü dudaklarının daha dolgun gözükmesi için çaba harcarken, Lara aksine dudaklarını küçülttürmüştü.

Tam bir estetik harikası olmuştu! Şarkıcı Lara İranlı voleybolcuyla evleniyor! İşte düğün tarihi

Ünlü şarkıcı, ameliyat sonrasında, "Sonunda dudaklarım küçüldü. Operasyondan dolayı çok fazla konuşamıyorum" açıklamasını yapmıştı.

SON DAKİKA