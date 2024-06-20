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Haberler Galeri Tatil sezonunu açan Çağla Şıkel bikinili pozu ile mest etti! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"
Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:59 Güncelleme Tarihi: 20.06.2024 11:19

Tatil sezonunu açan Çağla Şıkel bikinili pozu ile mest etti! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"

Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, bu defa tatil pozlarıyla hayran bıraktı. Oğulları Kuzey ve Uzay ile aile yazlıklarında soluğu alan Çağla Şıkel bikinili pozu ile takipçilerini mest etti. Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren iki çocuk annesi Çağla Şıkel karın kaslarıyla adeta düşman çatlattı. İşte Çağla Şıkel'in tatil paylaşımları...

Tatil sezonunu açan Çağla Şıkel bikinili pozu ile mest etti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Ünlü manken ve sunucu Çağla Şıkel, sadece yer aldığı projelerle değil aynı zamanda özel hayatıyla da ilgi çeken ünlü isimlerden!

Tatil sezonunu açan Çağla Şıkel bikinili pozu ile mest etti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI BEĞENİ TOPLUYOR

4,5 milyon takipçisi olan Çağla Şıkel, aynı zamanda sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

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Tatil sezonunu açan Çağla Şıkel bikinili pozu ile mest etti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Çağla Şıkel, bu defa tatil pozlarıyla hayran bıraktı.

Tatil sezonunu açan Çağla Şıkel bikinili pozu ile mest etti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

Oğulları Kuzey ve Uzay ile aile yazlıklarında soluğu alan Çağla Şıkel bikinili pozu ile takipçilerini mest etti.

Tatil sezonunu açan Çağla Şıkel bikinili pozu ile mest etti! Utanır insan böyle güzel olunur mu?

İşte Çağla Şıkel'in tatil paylaşımları...

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