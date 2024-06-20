Giriş Tarihi: 20.06.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 20.06.2024
11:19
Tatil sezonunu açan Çağla Şıkel bikinili pozu ile mest etti! "Utanır insan böyle güzel olunur mu?"
Deneyimli manken ve sunucu Çağla Şıkel'in sosyal medyadaki paylaşımları ilgi odağı oluyor. Çağla Şıkel, bu defa tatil pozlarıyla hayran bıraktı. Oğulları Kuzey ve Uzay ile aile yazlıklarında soluğu alan Çağla Şıkel bikinili pozu ile takipçilerini mest etti. Yıllara meydan okuyan fiziği ve güzelliğiyle adından söz ettiren iki çocuk annesi Çağla Şıkel karın kaslarıyla adeta düşman çatlattı. İşte Çağla Şıkel'in tatil paylaşımları...