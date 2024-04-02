Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:07
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
07:10
Tatlı Kaçıklar'ın güzeli Yıldız Kaplan şimdi 2 çocuk 3 torun sahibi! 53 yaşındaki Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor!
Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizisinde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız Kaplan şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Uzun yıllardır oyunculuk yapamayan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı. Şimdilerde 53 yaşında olan Yıldız Kaplan, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken, ayrıca zamanının büyük bir kısmını oğlu Akif'e ayırıyor. İşte Tatlı Kaçıklar'ın güzeli 2 çocuklu 3 torunlu Yıldız Kaplan'ın son hali...