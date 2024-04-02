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Haberler Galeri Tatlı Kaçıklar'ın güzeli Yıldız Kaplan şimdi 2 çocuk 3 torun sahibi! 53 yaşındaki Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor!
Giriş Tarihi: 02.04.2024 07:07 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 07:10

Tatlı Kaçıklar'ın güzeli Yıldız Kaplan şimdi 2 çocuk 3 torun sahibi! 53 yaşındaki Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor!

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizisinde güzelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Yıldız Kaplan şimdilerde ekranlardan uzak sakin bir hayat sürüyor. Uzun yıllardır oyunculuk yapamayan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı. Şimdilerde 53 yaşında olan Yıldız Kaplan, ilk evliliğinden dünyaya gelen kızı Işıl Donat'ın 3 çocuğuna anneannelik yaparken, ayrıca zamanının büyük bir kısmını oğlu Akif'e ayırıyor. İşte Tatlı Kaçıklar'ın güzeli 2 çocuklu 3 torunlu Yıldız Kaplan'ın son hali...

Tatlı Kaçıklar’ın güzeli Yıldız Kaplan şimdi 2 çocuk 3 torun sahibi! 53 yaşındaki Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor!

53 yaşındaki Yıldız Kaplan'ın son hali olay oldu. Yıllara meydan okuyan, güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen Yıldız Kaplan şimdilerde torun büyütüyor.

Tatlı Kaçıklar’ın güzeli Yıldız Kaplan şimdi 2 çocuk 3 torun sahibi! 53 yaşındaki Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor!

Mehmet Ali Erbil ve Yalçın Menteş ile birlikte yer aldığı Tatlı Kaçıklar dizi ile hafızalara kazınan Yıldız Kaplan sosyal medya paylaşımlarıyla ilgi odağı oluyor.

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Tatlı Kaçıklar’ın güzeli Yıldız Kaplan şimdi 2 çocuk 3 torun sahibi! 53 yaşındaki Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor!

Uzun yıllardır ekranlardan uzak olan Yıldız Kaplan bir ara albüm de çıkarmıştı.

Tatlı Kaçıklar’ın güzeli Yıldız Kaplan şimdi 2 çocuk 3 torun sahibi! 53 yaşındaki Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor!

17 yaşında iken anne olan Yıldız Kaplan'ın, kızı Işıl'ın şu anda 3 çocuğu var.

Tatlı Kaçıklar’ın güzeli Yıldız Kaplan şimdi 2 çocuk 3 torun sahibi! 53 yaşındaki Yıldız Kaplan yıllara meydan okuyor!

İşte Yıldız Kaplan'ın ve diğer ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimi....

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