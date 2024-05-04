Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:22
Güncelleme Tarihi: 04.05.2024
14:25
Tayyargiller hakkında flaş iddialar! Özlem Öz açıklama yaptı...
Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" demişti. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuklarını kucaklarına alan fenomen ikili hakkında korkunç iddialar konuşulmaya başlandı.