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Haberler Galeri Tayyargiller hakkında flaş iddialar! Özlem Öz açıklama yaptı...
Giriş Tarihi: 04.05.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 04.05.2024 14:25

Tayyargiller hakkında flaş iddialar! Özlem Öz açıklama yaptı...

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" demişti. Geçtiğimiz günlerde dördüncü çocuklarını kucaklarına alan fenomen ikili hakkında korkunç iddialar konuşulmaya başlandı.

Tayyargiller hakkında flaş iddialar! Özlem Öz açıklama yaptı...

Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu.

Tayyargiller hakkında flaş iddialar! Özlem Öz açıklama yaptı...

Sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyargiller olarak da bilinen Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer almıştı.

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Tayyargiller hakkında flaş iddialar! Özlem Öz açıklama yaptı...

Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istemişti. Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

Tayyargiller hakkında flaş iddialar! Özlem Öz açıklama yaptı...

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti.

Tayyargiller hakkında flaş iddialar! Özlem Öz açıklama yaptı...

Mal varlıklarına el konulan çift sosyal medya paylaşımlarına ise hiçbir problem yokmuşçasına devam ediyordu.

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