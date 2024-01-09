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Haberler Galeri 'Tayyargiller'in de mal varlıklarına el konulmuştu... Hiçbir şey olmamış gibi takılan 5 aylık hamile fenomen Özlem Öz ilk kez açıkladı: Maddi sıkıntıdayız...
Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:40 Güncelleme Tarihi: 09.01.2024 11:11

'Tayyargiller'in de mal varlıklarına el konulmuştu... Hiçbir şey olmamış gibi takılan 5 aylık hamile fenomen Özlem Öz ilk kez açıkladı: Maddi sıkıntıdayız...

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Mal varlıklarına el konulan çift sosyal medya paylaşımlarına ise hiçbir problem yokmuşçasına devam ediyordu. 5 aylık hamile olan Özlem Öz ilk kez açıklamada bulundu. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz prim yapmakla suçlanınca itirafta bulundu. Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" açıklamasıyla yine çok konuşuldu...

’Tayyargiller’in de mal varlıklarına el konulmuştu... Hiçbir şey olmamış gibi takılan 5 aylık hamile fenomen Özlem Öz ilk kez açıkladı: Maddi sıkıntıdayız...

Suç örgütü kurma, kara para aklama gibi suçlardan haklarında soruşturma başlatılan aralarında Dilan Polat ile 'Şampiyonlar Ligi' olarak adlandırılan bir grup fenomen ve Özlem Öz - Tayyar Öz çiftinin de bulunduğu fenomenlerin mal varlıklarına el konulmuştu.

’Tayyargiller’in de mal varlıklarına el konulmuştu... Hiçbir şey olmamış gibi takılan 5 aylık hamile fenomen Özlem Öz ilk kez açıkladı: Maddi sıkıntıdayız...

Sosyal medya fenomenleri Tayyar Öz ve Özlem Öz çifti hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 5 ayrı suçtan soruşturma başlatılmıştı. Raporda Tayyargiller olarak da bilinen Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin sosyal medya paylaşımları, lüks yaşamları ve haklarında çıkan haberler yer almıştı.

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’Tayyargiller’in de mal varlıklarına el konulmuştu... Hiçbir şey olmamış gibi takılan 5 aylık hamile fenomen Özlem Öz ilk kez açıkladı: Maddi sıkıntıdayız...

Paylaşımların şüphe uyandırması üzerine savcılık, Tayyar Öz ve Özlem Öz çiftinin gelir durumunu incelemeye alarak MASAK ve maliyeden rapor istemişti. Bu arada çifte yurt dışına çıkış yasağı getirilmişti.

’Tayyargiller’in de mal varlıklarına el konulmuştu... Hiçbir şey olmamış gibi takılan 5 aylık hamile fenomen Özlem Öz ilk kez açıkladı: Maddi sıkıntıdayız...

Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti.

’Tayyargiller’in de mal varlıklarına el konulmuştu... Hiçbir şey olmamış gibi takılan 5 aylık hamile fenomen Özlem Öz ilk kez açıkladı: Maddi sıkıntıdayız...

Mal varlıklarına el konulan çift sosyal medya paylaşımlarına ise hiçbir problem yokmuşçasına devam ediyordu.

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