Giriş Tarihi: 09.01.2024 10:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2024
11:11
'Tayyargiller'in de mal varlıklarına el konulmuştu... Hiçbir şey olmamış gibi takılan 5 aylık hamile fenomen Özlem Öz ilk kez açıkladı: Maddi sıkıntıdayız...
Sosyal medya fenomenleri Tayyar ve Özlem Öz hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakimlik, çiftin şirketlerine kayyum atanmasına karar vermişti. Dilan Polat ve Engin Polat'ın tutuklanmasının ardından, lüks yaşamlarıyla dikkat çeken birçok fenomen soruşturmaya dahil olmuştu. Bu isimler arasında Tayyargiller olarak bilinen fenomen çift Tayyar Öz ve Özlem Öz de vardı. Mal varlıklarına el konulan çift sosyal medya paylaşımlarına ise hiçbir problem yokmuşçasına devam ediyordu. 5 aylık hamile olan Özlem Öz ilk kez açıklamada bulundu. Daha önceki 3 çocuğuna yaptığı gösterişli cinsiyet partilerinin 4.sü beklenen hamile Özlem Öz prim yapmakla suçlanınca itirafta bulundu. Özlem Öz "Maddi sıkıntıdayız" açıklamasıyla yine çok konuşuldu...