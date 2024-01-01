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Haberler Galeri Taze evli çiftin yepyeni aşk karesi! Alina Boz ile Umut Evirgen'in yeni yıl pozuna yorum yağdı
Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:05 Güncelleme Tarihi: 01.01.2024 12:13

Taze evli çiftin yepyeni aşk karesi! Alina Boz ile Umut Evirgen'in yeni yıl pozuna yorum yağdı

Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan ve Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Alina Boz ile Umut Evirgen henüz ilişkilerinin başında evlilik kararı aldı. İkili 5 ayda nikah masasına oturdu. Çiçeği burnunda çift, son olarak yeni yıl pozlarını paylaştı. Taze evli çifte beğeni ve yorum yağdı.

Taze evli çiftin yepyeni aşk karesi! Alina Boz ile Umut Evirgen’in yeni yıl pozuna yorum yağdı

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, Alina Boz'a fena tutulmuştu. Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan ve Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı...

Taze evli çiftin yepyeni aşk karesi! Alina Boz ile Umut Evirgen’in yeni yıl pozuna yorum yağdı

Oyuncu Alina Boz ile yönetmen Umut Evirgen 5 ayda muradına erdi.

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Taze evli çiftin yepyeni aşk karesi! Alina Boz ile Umut Evirgen’in yeni yıl pozuna yorum yağdı

Alina Boz ile Umut Evirgen, Sarıyer'deki Halas Gemisi'nde dünyaevine girdi.

Taze evli çiftin yepyeni aşk karesi! Alina Boz ile Umut Evirgen’in yeni yıl pozuna yorum yağdı

Henüz balayına gitmeyen çiftten yeni yıl pozu geldi.

Taze evli çiftin yepyeni aşk karesi! Alina Boz ile Umut Evirgen’in yeni yıl pozuna yorum yağdı

Alina Boz'a "Bebek gibisin" "Tek kelimeyle maşallah denir bu güzelliğe" yorumları geldi.

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