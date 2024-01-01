Giriş Tarihi: 01.01.2024 12:05
Güncelleme Tarihi: 01.01.2024
12:13
Taze evli çiftin yepyeni aşk karesi! Alina Boz ile Umut Evirgen'in yeni yıl pozuna yorum yağdı
Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan ve Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Alina Boz ile Umut Evirgen henüz ilişkilerinin başında evlilik kararı aldı. İkili 5 ayda nikah masasına oturdu. Çiçeği burnunda çift, son olarak yeni yıl pozlarını paylaştı. Taze evli çifte beğeni ve yorum yağdı.