Taze evli çiftin yepyeni aşk karesi! Alina Boz ile Umut Evirgen’in yeni yıl pozuna yorum yağdı

Daha önce Tuba Büyüküstün, Melisa Şenolsun, Serenay Sarıkaya gibi birçok ünlüyle aşk yaşayan Umut Evirgen, Alina Boz'a fena tutulmuştu. Uzun yıllar Sezen Aksu'nun oğlu Mithat Can Özer ile aşk yaşayan ve Alina Boz, ilişkisini son verdikten kısa bir süre sonra çapkınlıklarıyla bilinen işletmeci Umut Evirgen ile yeni bir aşka yelken açmıştı...