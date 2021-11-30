Tepkilere kulaklarını tıkadı! Günay Musayeva'nın "Oğlum babasını öldü biliyor" dediği Tolga Karel'den şaşkına çeviren hamle!

2011 yılında Tolga Karel ile dünyaevine giren, 2012 yılında oğlu Cihangir'i kucağına alan Azeri model Günay Musayeva, bu evliliğinde aradığı mutluluğu bulamamıştı. Kısa sürede boşanan çiftten Karel, hayatında yeni bir sayfa açıp Amerika'da evlendi ve yeni bir yuva kurdu. Ancak Amerika'da yaşayan oyuncu, Günay Musayeva'dan olan oğlunu tamamen unuttu. Cihangir'i arayıp sormayan Tolga Karel'e eski eşten sitem geldi. Musayeva, "Oğlum babasını tanımıyor" dedi. Karel'e tepki yağarken, ünlü isimden herkesi şoke eden bir hamle geldi. İşte detaylar...