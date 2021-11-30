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Haberler Galeri Tepkilere kulaklarını tıkadı! Günay Musayeva'nın "Oğlum babasını öldü biliyor" dediği Tolga Karel'den şaşkına çeviren hamle!
Giriş Tarihi: 30.11.2021 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.11.2021 10:42

Tepkilere kulaklarını tıkadı! Günay Musayeva'nın "Oğlum babasını öldü biliyor" dediği Tolga Karel'den şaşkına çeviren hamle!

2011 yılında Tolga Karel ile dünyaevine giren, 2012 yılında oğlu Cihangir'i kucağına alan Azeri model Günay Musayeva, bu evliliğinde aradığı mutluluğu bulamamıştı. Kısa sürede boşanan çiftten Karel, hayatında yeni bir sayfa açıp Amerika'da evlendi ve yeni bir yuva kurdu. Ancak Amerika'da yaşayan oyuncu, Günay Musayeva'dan olan oğlunu tamamen unuttu. Cihangir'i arayıp sormayan Tolga Karel'e eski eşten sitem geldi. Musayeva, "Oğlum babasını tanımıyor" dedi. Karel'e tepki yağarken, ünlü isimden herkesi şoke eden bir hamle geldi. İşte detaylar...

Tepkilere kulaklarını tıkadı! Günay Musayeva’nın Oğlum babasını öldü biliyor dediği Tolga Karel’den şaşkına çeviren hamle!

2011 yılında Tolga Karel ile nikâh masasına oturan Günay Musayeva 2012 yılında oğlu Cihangir'i kucağına almış, çift bir süre sonra çekişmeli olarak boşanmıştı.

Tepkilere kulaklarını tıkadı! Günay Musayeva’nın Oğlum babasını öldü biliyor dediği Tolga Karel’den şaşkına çeviren hamle!

Tolga Karel hayatında yeni bir sayfa açıp Amerika'nın yolunu tuttu. Oyunculuğu bırakıp Amerika'da sağlık sektörüne yönelen Karel, işleri iyi gitmeyince iflas etti. İş hayatında hayal kırıklığına uğrayan Karel, Amerikalı Sarah Scott ile nikah masasına oturdu.

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Tepkilere kulaklarını tıkadı! Günay Musayeva’nın Oğlum babasını öldü biliyor dediği Tolga Karel’den şaşkına çeviren hamle!

Daha sonra TIR şoförlüğü yapamaya başlayan Karel işleri yoluna koydu. Amerikalı eşinden bir oğlu bir kızı olan Karel, geçtiğimiz günlerde de üçüncü bebeklerini beklediklerini müjdeledi.

Tepkilere kulaklarını tıkadı! Günay Musayeva’nın Oğlum babasını öldü biliyor dediği Tolga Karel’den şaşkına çeviren hamle!

Uzun zamandır Amerika'da olan Tolga Karel'in Günay Musayeva ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Cihangir'i aramadığı iddia edildi. Yaşanan süreci 2. Sayfa programında anlatan Günay Musayeva, çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

Tepkilere kulaklarını tıkadı! Günay Musayeva’nın Oğlum babasını öldü biliyor dediği Tolga Karel’den şaşkına çeviren hamle!

Oğlu Cihangir'in babası Tolga Karel'i tanımadığını söyleyen Musayeva, şunları söyledi:

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