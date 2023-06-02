Giriş Tarihi: 02.06.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 02.06.2023 09:45

Tescilli güzel Gizem Karaca yaz sezonunu açtı! Beyaz bikinisiyle ateş etti

Tescilli güzel Gizem Karaca bu kez ilginç pozuyla sosyal medyayı coşturdu. 2017 yılından bu yana Kemal Ekmekçi ile evli olan Gizem Karaca oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Gizem Karaca 2017'de İçimdeki Fırtına dizisinde rol almış ve aynı sene Kara Sevda dizisinde Komiser Mercan rolünü canlandırmıştı. Son olarak Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinde rol alan Gizem Karaca, sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile mest etti. Yaz sezonunu açan Gizem Karaca beyaz bikinisiyle ateş etti. İşte Gizem Karaca'nın fiziği ile büyülediği paylaşımları...