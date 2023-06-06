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Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:17 Güncelleme Tarihi: 06.06.2023 07:19

Tiyatroculara vize zulmü! Mağdurlar bu kez sanat dünyasından...

Avrupa ülkelerinin son dönemde Türk vatandaşlarına karşı çıkardığı vize sorununun mağduru bu kez sanat dünyasından bir isim oldu! 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' isimli oyunun ekibi, Almanya'da isimli oyunun ekibi, Almanya'da düzenlenen Frankfurt Türk üzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne davet Tiyatro Festivali'ne davet edildi. Ancak başrol oyuncusu dildi. Ancak başrol oyuncusu Başak Daşman'a Almanya vize aşak Daşman'a Almanya vize vermeyince gösteri zorunlu vermeyince gösteri zorunlu olarak iptal edildi

ÖMER KARAHAN
Tiyatroculara vize zulmü! Mağdurlar bu kez sanat dünyasından...

26 MAYIS'TA BAŞLADI
Avrupa ülkelerinin son dönemde Türk vatandaşlarına karşı çıkardığı vize sorununun mağduru bu kez sanat dünyasından bir isim oldu! Olay şöyle gerçekleşti:

Tiyatroculara vize zulmü! Mağdurlar bu kez sanat dünyasından...

Bu yıl 26 Mayıs-4 Haziran tarihleri arasında Almanya'da düzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Haftası'na, birçok tiyatro gösterisi ile oyuncu davet edildi.

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Tiyatroculara vize zulmü! Mağdurlar bu kez sanat dünyasından...

Davetliler arasında Hüseyin Avni Danyal ve Başak Daşman'ın rol aldığı Kelepçe Kullanma Kılavuzu oyunu da vardı.

Tiyatroculara vize zulmü! Mağdurlar bu kez sanat dünyasından...

Programa göre oyun, Frankfurt'ta seyirciyle buluşacaktı. Ancak Almanya, başrol oyuncusu Başak Daşman'a vize vermedi.

Tiyatroculara vize zulmü! Mağdurlar bu kez sanat dünyasından...

Bunun üzerine Frankfurt'a Hüseyin Avni Danyal yalnız başına gitmek zorunda kaldı.

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