Giriş Tarihi: 06.06.2023 07:17
Güncelleme Tarihi: 06.06.2023
07:19
Tiyatroculara vize zulmü! Mağdurlar bu kez sanat dünyasından...
Avrupa ülkelerinin son dönemde Türk vatandaşlarına karşı çıkardığı vize sorununun mağduru bu kez sanat dünyasından bir isim oldu! 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' 'Kelepçe Kullanma Kılavuzu' isimli oyunun ekibi, Almanya'da isimli oyunun ekibi, Almanya'da düzenlenen Frankfurt Türk üzenlenen Frankfurt Türk Tiyatro Festivali'ne davet Tiyatro Festivali'ne davet edildi. Ancak başrol oyuncusu dildi. Ancak başrol oyuncusu Başak Daşman'a Almanya vize aşak Daşman'a Almanya vize vermeyince gösteri zorunlu vermeyince gösteri zorunlu olarak iptal edildi