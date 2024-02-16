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Haberler Galeri Tolga Karel'den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Oğlu Cihangir'i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti…
Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:23 Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 09:25

Tolga Karel'den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Oğlu Cihangir'i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti…

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Tolga Karel son olarak güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Tolga Karel ile sarışın güzel eşine beğeni ve yorum yağdı... İşte Tolga Karel'in eşi ile mutluluk pozu...

Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti…

Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti.

Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti…

Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu.

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Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti…

Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Hatta Tolga Karel'in eski eşi Günay Musayeva yaptığı bir açıklamada "Oğlum babasını tanımıyor. Cihangir babasına dair hiçbir şey bilmiyor. O yüzden adını da görüntüsünü de bilmiyor" demişti.

Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti…

Tolga Karel son olarak güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Tolga Karel ile sarışın güzel eşine beğeni ve yorum yağdı...

Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti…

Tolga Karel eleştirilerin hedefi oldu. Mutlu aile pozunu paylaşan Tolga Karel'e oğlu Cihangir ile görüşmemesi ile ilgili yorum yağdı...

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