Tolga Karel’den güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozu! Oğlu Cihangir’i bebekken bırakıp Amerika’ya gitmişti…

Giriş Tarihi: 16.02.2024 09:23
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024
09:25
Yaprak Dökümü'nün Oğuz'u olarak hafızalara kazınan Tolga Karel kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşmişti. Oyunculuğu bırakan ve TIR şoförü olan Tolga Karel kendine Amerika'da yeni bir hayat kurmuştu. Bu süreçte üç çocuğu olan Tolga Karel henüz bebekken bırakıp gittiği oğlu Cihangir ile ise hiç görüşmüyor. Tolga Karel son olarak güzel eşi Sarah Scott ile aşk pozunu sosyal medya hesabından paylaştı. Tolga Karel ile sarışın güzel eşine beğeni ve yorum yağdı... İşte Tolga Karel'in eşi ile mutluluk pozu...