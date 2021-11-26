Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Tolga Karel'in paylaşımına tepki yağdı! "İlk göz ağrım" dedi gerçeği takipçileri hatırlattı!
Giriş Tarihi: 26.11.2021 11:18 Güncelleme Tarihi: 26.11.2021 11:30

Tolga Karel'in paylaşımına tepki yağdı! "İlk göz ağrım" dedi gerçeği takipçileri hatırlattı!

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Oğuz' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, 2011 yılında Günay Musayeva ile evlenmiş, 2012 yılında da oğlu Cihangir'i kucağına almıştı. Ancak çift, bir süre sonra çekişmeli olarak boşanmıştı. Kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşen ve şimdilerde Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel, son paylaşımıyla tepkilerin odağına oturdu. Kızıyla bir fotoğrafını "İlk göz ağrım" notuyla paylaşan oyuncuya, "Sizin İlk çocuğunuz değil, Türkiye'de Bir evladınız var" yorumları yağdı. İşte detaylar...

Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı! İlk göz ağrım dedi gerçeği takipçileri hatırlattı!

Ünlü oyuncu Tolga Karel, bir döneme damga vuran "Yaprak Dökümü" dizisindeki 'Oğuz' karakteri ile hafızalara kazınmıştı.

Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı! İlk göz ağrım dedi gerçeği takipçileri hatırlattı!

2011 yılında Günay Musayeva ile nikah masasına oturan Karel, 2012 yılında ilk oğlu Cihangir'i kucağına almanın sevincini yaşamıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı! İlk göz ağrım dedi gerçeği takipçileri hatırlattı!

Ancak Tolga Karel ile Günay Musayeva'nın evliliği kısa sürdü, çift çekişmeli olarak boşandı.

Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı! İlk göz ağrım dedi gerçeği takipçileri hatırlattı!

Kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşen oyuncu, mesleğini bırakarak TIR şoförü oldu.

Tolga Karel’in paylaşımına tepki yağdı! İlk göz ağrım dedi gerçeği takipçileri hatırlattı!

Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel, sosyal medya hesabından ailesiyle sık sık mutluluk pozlarını yayınlıyor.

SON DAKİKA