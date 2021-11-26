Tolga Karel'in paylaşımına tepki yağdı! "İlk göz ağrım" dedi gerçeği takipçileri hatırlattı!

Yaprak Dökümü dizisinde hayat verdiği 'Oğuz' karakteri ile hafızalara kazınan oyuncu Tolga Karel, 2011 yılında Günay Musayeva ile evlenmiş, 2012 yılında da oğlu Cihangir'i kucağına almıştı. Ancak çift, bir süre sonra çekişmeli olarak boşanmıştı. Kariyerinin zirvesindeyken her şeyi bırakıp Amerika'ya yerleşen ve şimdilerde Amerikalı eşi ve çocuklarıyla mutlu bir yaşam süren Tolga Karel, son paylaşımıyla tepkilerin odağına oturdu. Kızıyla bir fotoğrafını "İlk göz ağrım" notuyla paylaşan oyuncuya, "Sizin İlk çocuğunuz değil, Türkiye'de Bir evladınız var" yorumları yağdı. İşte detaylar...