Giriş Tarihi: 20.12.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 12:05

Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Akil Öztuna'nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Sevilen birçok ismi birarada izleyebildiğimiz Yeşilçam filmlerinden Tosun Paşa izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Defalarca izlesek de bıkmayacağım yapımlardan olan Şener Şen, Müjde Ar ve Kemal Sunal'ın başrollerinde olduğu Tosun Paşa filminde birbirine giren Telliogullari ve Seferogullari ailelerinin komik mücadelesini izlemiştik. Tosun Paşa'da Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna, filmin Kemerburgaz'daki çekimleri esnasında yaşamını yitirmişti. Deveden düşerek hastaneye kaldırılan Akil Öztuna geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmişti. Akil Öztuna, Hababam Sınıfı serisinde gözleri iyi görmeyen felsefe hocası karakteriyle de hafızalarda iz bırakmıştı. Yeşilçam oyuncusu Akil Öztuna'nın kızı şimdilerin önemli oyuncularından...