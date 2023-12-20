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Giriş Tarihi: 20.12.2023 12:05 Güncelleme Tarihi: 20.12.2023 12:05

Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Akil Öztuna'nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Sevilen birçok ismi birarada izleyebildiğimiz Yeşilçam filmlerinden Tosun Paşa izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Defalarca izlesek de bıkmayacağım yapımlardan olan Şener Şen, Müjde Ar ve Kemal Sunal'ın başrollerinde olduğu Tosun Paşa filminde birbirine giren Telliogullari ve Seferogullari ailelerinin komik mücadelesini izlemiştik. Tosun Paşa'da Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna, filmin Kemerburgaz'daki çekimleri esnasında yaşamını yitirmişti. Deveden düşerek hastaneye kaldırılan Akil Öztuna geçirdiği iç kanama sebebiyle hayatını kaybetmişti. Akil Öztuna, Hababam Sınıfı serisinde gözleri iyi görmeyen felsefe hocası karakteriyle de hafızalarda iz bırakmıştı. Yeşilçam oyuncusu Akil Öztuna'nın kızı şimdilerin önemli oyuncularından...

Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını unutulmazlarından biri. Yeniden ekranlara gelmesiyle ilgi odağı olan Tosun Paşa filmi izleyiciyi kahkaha boğarken meğer içinde bir trajedi saklıyormuş.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocası olarak da hafızalara kazınan Akil Öztuna, Tosun Paşa filmi çekilirken sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti..

Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle vefat etmişti.

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Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde meğer Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş.

Tosun Paşa filminin çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Hayat verdiği karakterlerle günümüzde de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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