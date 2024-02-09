Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:57
Güncelleme Tarihi: 09.02.2024
10:00
Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam'ın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!
Yeşilçam'ın unutulmazlarından Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna, filmin Kemerburgaz'daki çekimleri esnasında deveden düşmüş usta oyuncu daha sonrasında yaşamını yitirmişti. Sevilen birçok ismi bir arada izleyebildiğimiz Yeşilçam filmlerinden Tosun Paşa izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Defalarca izlesek de bıkmayacağım yapımlardan olan Şener Şen, Müjde Ar ve Kemal Sunal'ın başrollerinde olduğu Tosun Paşa filminde birbirine giren Telliogullari ve Seferogullari ailelerinin komik mücadelesini izlemiştik. Akil Öztuna, Hababam Sınıfı serisinde gözleri iyi görmeyen felsefe hocası karakteriyle de hafızalarda iz bırakmıştı. İşte Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın oyuncu kızı...