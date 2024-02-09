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Haberler Galeri Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam'ın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!
Giriş Tarihi: 09.02.2024 09:57 Güncelleme Tarihi: 09.02.2024 10:00

Tosun Paşa'nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam'ın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Yeşilçam'ın unutulmazlarından Tosun Paşa filminde Tellioğulları'nın liderini canlandıran Akil Öztuna, filmin Kemerburgaz'daki çekimleri esnasında deveden düşmüş usta oyuncu daha sonrasında yaşamını yitirmişti. Sevilen birçok ismi bir arada izleyebildiğimiz Yeşilçam filmlerinden Tosun Paşa izleyiciyi kahkahaya boğuyor. Defalarca izlesek de bıkmayacağım yapımlardan olan Şener Şen, Müjde Ar ve Kemal Sunal'ın başrollerinde olduğu Tosun Paşa filminde birbirine giren Telliogullari ve Seferogullari ailelerinin komik mücadelesini izlemiştik. Akil Öztuna, Hababam Sınıfı serisinde gözleri iyi görmeyen felsefe hocası karakteriyle de hafızalarda iz bırakmıştı. İşte Hababam Sınıfı'nın Akil Hoca'sı Akil Öztuna'nın oyuncu kızı...

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

1976 yapımı Tosun Paşa filmi, Türk Sinemasını unutulmazlarından biri. Yeniden ekranlara gelmesiyle ilgi odağı olan Tosun Paşa filmi izleyiciyi kahkaha boğarken meğer içinde bir trajedi saklıyormuş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Filmdeki Tellioğulları'nın reisi Tellioğlu Akil karakterine hayat veren Hababam Sınıfı serisinde yer alan felsefe hocası olarak da hafızalara kazınan Akil Öztuna, Tosun Paşa filmi çekilirken sette yaşanan kaza sonucu hayatını kaybetmişti..

Akil Öztuna, deveden düşerek hastaneye kaldırılmış ve ardından geçirdiği iç kanama sebebiyle vefat etmişti.

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Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Akil Öztuna'nın yaşadığı kaza sürecinde meğer Tosun Paşa ve Hababam Sınıfı filmlerinin çekimleri ise aynı anda sürdürülüyormuş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Akil Öztuna'nın canlandırdığı Tellioğlu Akil karakterinin Tosun Paşa filminin geri kalan bölümünde aniden ortadan yok olmasının sebebi de filmin çekimi sırasında geçirdiği kaza nedeniyle ölmesiymiş.

Tosun Paşa’nın çekimlerinde deveden düşerek ölmüştü! Hababam’ın Akil Hoca’sı Akil Öztuna’nın kızı meğer kendisinden ünlüymüş!

Hayat verdiği karakterlerle günümüzde de 7'den 70'e herkesin tanıdığı Akil Öztuna'nın kızının da kendisi gibi oyuncu olduğunu biliyor muydunuz?

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