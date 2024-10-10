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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün kendi saçını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!
Giriş Tarihi: 10.10.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 10.10.2024 23:25

Tuba Büyüküstün kendi saçını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!

Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi toplayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, bugün sosyal medya üzerinden yayınladığı yeni videosuyla yine dikkatleri üzerine çekti. Tuba Büyüküstün, saçlarını kestiği videonun altına yazdığı notla magazin gündeminde yer aldı. 'Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti' yazan ünlü oyuncu kime mesaj verdi? İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı!

Tuba Büyüküstün kendi saçını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!

Ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu.

Tuba Büyüküstün kendi saçını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!

KENDİ SAÇLARINI KENDİSİ KESTİ

Tuba Büyüküstün, yeni paylaşımında saçlarını kendi kesti.

Tuba Büyüküstün saçlarını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!

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Tuba Büyüküstün kendi saçını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!

"BAZI ANILARLA VEDALAŞMA VAKTİ GELDİ…"

Sosyal medya paylaşımıyla dikkatleri üzerine çeken ünlü oyuncu paylaşımın altına, "Hiç duydunuz mu bilmiyorum saçlar anı biriktirir derler. Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti. ❣️ Yenilerine.." ifadelerini kullandı.

Tuba Büyüküstün kendi saçını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!

"KİME MESAJ VERDİ?"

Bazı takipçiler, 'kime mesaj verdi?' diye düşünmekten kendisini alamadı.

Tuba Büyüküstün kendi saçını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!

Sosyal medyanın merak ettiği isimlerden Tuba Büyüküstün, hayranlarının markajında...

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