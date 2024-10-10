Giriş Tarihi: 10.10.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 10.10.2024
23:25
Tuba Büyüküstün kendi saçını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!
Oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de ilgi toplayan ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün, bugün sosyal medya üzerinden yayınladığı yeni videosuyla yine dikkatleri üzerine çekti. Tuba Büyüküstün, saçlarını kestiği videonun altına yazdığı notla magazin gündeminde yer aldı. 'Bazı anılarla vedalaşma vakti gelmişti' yazan ünlü oyuncu kime mesaj verdi? İşte Tuba Büyüküstün'ün o paylaşımı!