Video Magazin Tuba Büyüküstün saçlarını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!
Tuba Büyüküstün saçlarını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!

Tuba Büyüküstün saçlarını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti!

10.10.2024 | 21:13

Tuba Büyüküstün saçlarını kendi kesti! Ünlü oyuncu paylaşımının altına bir de anlamlı bir not ekledi.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Tuba Büyüküstün saçlarını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti! 01:29
Tuba Büyüküstün saçlarını kendi kesti! Tuba Büyüküstün: Bazı anılara vedalaşma vakti gelmişti! 10.10.2024 | 21:13
Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek! 00:49
Engin Akyürek’i terleten evlilik sorusu! Engin Akyürek: Önce birini bulmak gerek! 09.10.2024 | 21:50
Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum! 00:34
Serenay Sarıkaya milyon dolarlık eviyle ilgili ilk kez konuştu! Serenay Sarıkaya: Tedirgin oldum! 09.10.2024 | 20:06
Kuruluş Osman’ın Komutanı Lucas’ı Özgür Çevik’in mutlu günü! Özgür Çevik evlendi! 00:09
Kuruluş Osman’ın Komutanı Lucas’ı Özgür Çevik’in mutlu günü! Özgür Çevik evlendi! 09.10.2024 | 19:39
Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor? 00:33
Okan Buruk’un adı şarkıcı Hadise’yle anılıyordu! Okan Buruk eski eşiyle yeniden mi evleniyor? 08.10.2024 | 23:16
İmajını yenileyen Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki! 00:32
İmajını yenileyen Serenay Sarıkaya Mert Demir sorusuna öyle bir cevap verdi ki! 07.10.2024 | 22:07
Cemal Hünal’ın 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti | Video 01:04
Cemal Hünal’ın 13 yıllık evliliği 10 dakikada bitti | Video 07.10.2024 | 16:36
Hülya Avşar’dan kızı Zehra Çilingiroğlu’yla ilgili açıklama: Gurur duyuyorum! 09:46
Hülya Avşar'dan kızı Zehra Çilingiroğlu'yla ilgili açıklama: Gurur duyuyorum! 05.10.2024 | 23:04
Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter! 03:32
Hülya Avşar’dan ‘Aşka kapılarınızı kapattınız mı?’ sorusuna çarpıcı yanıt! Hülya Avşar: Saygım biter! 05.10.2024 | 22:59
Şarkıcı Nez’den korkutan haber! Nez hastaneye kaldırıldı! 00:59
Şarkıcı Nez’den korkutan haber! Nez hastaneye kaldırıldı! 05.10.2024 | 18:30
3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: Çocukluğumdan beri hissediyorum… 01:04
3 aylık hamile olan Neslihan Atagül duygularını ilk kez anlattı! Neslihan Atagül: Çocukluğumdan beri hissediyorum… 01.10.2024 | 20:46
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı! 00:39
Ahmet Kural ve eşi Çağla Gizem Şahin’in oğulları büyüyor! Ahmet Kural oğlunu esprili bir dille anlattı! 30.09.2024 | 22:11
Modacı Gülşah Saraçoğlu’na otelde sapık şoku! Can güvenliğim yok! | Video 02:27
Modacı Gülşah Saraçoğlu’na otelde sapık şoku! "Can güvenliğim yok!" | Video 30.09.2024 | 10:24
Çağla Şıkel’den havuz keyfi! Yaza veda edemedi | Video 00:33
Çağla Şıkel'den havuz keyfi! Yaza veda edemedi | Video 30.09.2024 | 10:15
Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi! Mert Öcal ve Sude Burcu’nun düğününden ilk kareler! 00:11
Mert Öcal ve Sude Burcu evlendi! Mert Öcal ve Sude Burcu’nun düğününden ilk kareler! 29.09.2024 | 21:21
Vedat Milor, yeni tartışma başlattı: Menemen beyaz peynirli mi, beyaz peynirsiz mi olur | Video 00:43
Vedat Milor, yeni tartışma başlattı: "Menemen beyaz peynirli mi, beyaz peynirsiz mi olur" | Video 29.09.2024 | 16:34
Şarkıcı Edis Uşak’taki köyünde traktör kullandı | Video 00:41
Şarkıcı Edis Uşak'taki köyünde traktör kullandı | Video 29.09.2024 | 10:16
İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu Rumeli Türküsü’yle uyuttu! 00:52
İpek Açar pamuk sesiyle oğlunu Rumeli Türküsü’yle uyuttu! 27.09.2024 | 19:08
Kanserle mücadele eden Tanyeli ameliyat oldu! Hastanede duygusal anlar | Video 00:35
Kanserle mücadele eden Tanyeli ameliyat oldu! Hastanede duygusal anlar | Video 26.09.2024 | 15:02
Metin Arolat’ın sahnede hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video 02:27
Metin Arolat'ın sahnede hayatını kaybettiği anlara ait görüntüler ortaya çıktı | Video 26.09.2024 | 08:49

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA