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Haberler Galeri Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak 12 yaşına bastı! Babaları da çok ünlü!
Giriş Tarihi: 20.01.2024 13:52 Güncelleme Tarihi: 20.01.2024 14:07

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak 12 yaşına bastı! Babaları da çok ünlü!

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu! 12 yaşına basan kızlarının doğum günlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutlayan Tuba Büyüküstün'e beğeni ve yorum yağdı. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'ün son pozları da ilgi odağı oldu. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Tuba Büyüküstün'ün kızlarının babası da çok ünlü! Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak 12 yaşına bastı! Babaları da çok ünlü!

Güzelliği ve oyunculuğu ile kendine hayran bırakan Tuba Büyüküstün 6 milyon takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak 12 yaşına bastı! Babaları da çok ünlü!

41 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün son olarak hayranlarıyla kızlarının doğum gününden eğlenceli karelerini paylaştı.

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Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak 12 yaşına bastı! Babaları da çok ünlü!

Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kocaman oldu!

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak 12 yaşına bastı! Babaları da çok ünlü!

Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'ün son pozları da ilgi odağı oldu. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Tuba Büyüküstün’ün ikizleri Maya ve Toprak 12 yaşına bastı! Babaları da çok ünlü!

12 yaşına basan kızlarının doğum günlerini sosyal medya hesabından paylaştığı kareler ile kutlayan Tuba Büyüküstün'e beğeni ve yorum yağdı. İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...

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