Giriş Tarihi: 21.10.2022 15:36 Güncelleme Tarihi: 21.10.2022 15:38

Tuba Büyüküstün'ün ikizleri Maya ve Toprak kocaman oldu! Oyuncu Tuba Büyüküstün'ün kızlarının babaları da çok ünlü!

Murat Boz ile başrollerini paylaştığı Zeytin Ağacı dizisi ile sosyal medyayı sallayan Tuba Büyüküstün'ün özel hayatı merak konusu oldu. Zeytin Ağacı'nın güzeli Tuba Büyüküstün'ün oyuncu Onur Saylak ile evliliğinden olan ikiz kızları Maya ve Toprak'ı görenler söylemeden edemiyor. 40 yaşındaki güzel oyuncu Tuba Büyüküstün'ün 10 yaşında olan kızları ile yaptığı paylaşımlar sosyal medyada ilgi odağı oluyor. Instagram hesabından sık sık kızları Maya ve Toprak ile neşeli anlarını paylaşan güzel anne Tuba Büyüküstün'e "Maşallah" yorumları yapılıyor. Maya ve Toprak sosyal medyanın konuşulanlarından oldu. Peki Tuba Büyüküstün'ün ikiz kızları Maya ve Toprak kime benziyor? İşte Tuba Büyüküstün'ün kızları Maya ve Toprak...