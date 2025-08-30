Türk futbolunun iflası! Yabancı teknik direktörleri tazminat zengini yaptık

SATTIM BİTTİ KAFASI

Çin malı elektrikli otomobil sahibi bir vatandaşımız sosyal medyada şöyle isyan etti:

"Sunroof patlar, direksiyon soyulur, parça iki ayda gelmez.

Sattım bitti kafasıyla nereye kadar bakalım.

20 bin km'de direksiyon soyulması da kullanıcı hatası sanırım.

El terin asitli derler." Bu tarz olaylara sık rastlıyoruz.

Vatandaşın sıfır km aldığı araç arızalı, hasarlı çıkıyor.

Oto bayi ya da galeri, aracı geri almıyor.

Bazı markalarda yeterli servis ve yedek parça desteği yok. Hakkınızı aradığınızda ise yıllarca mahkemelerde uğraşıyorsunuz. Sıfır araçlarda arıza çıktığında sorunu hemen çözecek ya da iade mekanizmasını hızlandıracak yasal değişikliklere ihtiyaç var.