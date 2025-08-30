Giriş Tarihi: 30.08.2025 06:56
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 06:58
Türk futbolunun iflası! Yabancı teknik direktörleri tazminat zengini yaptık
Türk futbolu Avrupa arenasında hüsranla sahadan ayrıldı. Yüksek bütçelerle yapılan transferler, milyonlarca Euro harcanarak getirilen teknik direktörler ve taraftarı umutlandıran projeler, sahadaki sonuçlara yansımadı. Kulüplerimizin dev rakipler karşısında gösterdiği zayıf performans, sistemsizliğin ve plansızlığın acı tablosunu ortaya koydu. Mevlüt Tezel bugünkü yazısında Türk futbolunu kaleme aldı...