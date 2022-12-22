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Haberler Galeri Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?
Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 15:45

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu, söz yazarı ve bestekarı Fatih Kısaparmak, yıllar sonra ortaya çıktı. 10 yıl aradan sonra bir programa katılan Fatih Kısaparmak, sosyal medyada gündem olmuştu. Fatih Kısaparmak uzun bir aradan sonra eşi Şebnem Kısaparmak ve küçük oğlu Kaan Kısaparmak ile katıldığı programda ilgi odağı olmuştu. Kaan Kısaparmak, dikkatleri üzerine çekti. Babası ile birlikte türküler seslendiren Kaan Kısaparmak büyük beğeni topladı. İşte uzun bir aradan sonra yeni albümü ile sevenleriyle buluşan Fatih Kısaparmak'ın son hali…

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Ünlü türkücü Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra çıkardığı albümünü ile sevenlerine müjdeyi verdi. Fatih Kısaparmak, katıldığı programda hayranları şaşırttı. Yıllar sonra ortaya çıkan Fatih Kısaparmak, sosyal medyada gündem oldu.

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Türk halk müziği sanatçısı, besteci ve söz yazarı Fatih Kısaparmak 'Şarkılar Bizi Söyler' programına konuk olmuştu.

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Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Programa eşi Şebnem Kısaparmak ve oğlu Kaan Kısaparmak da katılırken, ünlü sanatçının hayatı sevenleri tarafından merak edildi.

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Programa sürpriz bir şekilde katılan Kaan Kısaparmak, babasına duygusal anlar yaşattı.

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Usta sanatçı Fatih Kısaparmak şarkıları ile yeniden araştırıldı.

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