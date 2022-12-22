Giriş Tarihi: 22.12.2022 15:45 Güncelleme Tarihi: 22.12.2022 15:45

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu Fatih Kısaparmak 10 yıl aradan sonra ortaya çıktı! Eşinin de çok ünlü olduğunu biliyor musunuz?

Türk halk müziğinin güçlü yorumcusu, söz yazarı ve bestekarı Fatih Kısaparmak, yıllar sonra ortaya çıktı. 10 yıl aradan sonra bir programa katılan Fatih Kısaparmak, sosyal medyada gündem olmuştu. Fatih Kısaparmak uzun bir aradan sonra eşi Şebnem Kısaparmak ve küçük oğlu Kaan Kısaparmak ile katıldığı programda ilgi odağı olmuştu. Kaan Kısaparmak, dikkatleri üzerine çekti. Babası ile birlikte türküler seslendiren Kaan Kısaparmak büyük beğeni topladı. İşte uzun bir aradan sonra yeni albümü ile sevenleriyle buluşan Fatih Kısaparmak'ın son hali…