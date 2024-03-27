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Giriş Tarihi: 27.03.2024 07:37

Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman'ın yıldızı çıktı

Yeşilçam tarihine adını altın harflerle yazdırmıştı Hayati Hamzaoğlu... Türk Sineması'nın sert bakışlı delikanlısı olarak hafızalara kazınan Hayati Hamzaoğlu sayısız filmde rol almıştı. Çöl Kartalı, Malkoçoğlu Kurt Bey, Aynalı Tahir ve Keşanlı Ali Destanı gibi yapımlarda kamera karşısına geçen Trabzonlu oyuncu hakkında ortaya çıkan gerçek şaşırttı. Sinemamızın efsane ismi Hayati Hamzaoğlu'nun oğlunun son dönemde ekranlarda gördüğümüz genç bir oyuncu olduğunu biliyor muydunuz? Ünlü ismin oğlu meğer atv ekranlarının reyting rekorları kıran Kuruluş Osman dizisinin yıldızıymış...

Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

Türk sinemasının unutulmaz en iyi kötü adamlarından biri olan Hayati Hamzaoğlu, rol aldığı sayısız filmle adını Yeşilçam tarihine altın harflerle yazdırmıştı.

Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

200'e yakın filmde izleyici karşısına çıkan Hayati Hamzaoğlu, henüz 67 yaşındayken akciğer kanseri nedeniyle aramızdan ayrılmıştı.

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Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

Sert mizacıyla hatırlanan Hayati Hamzaoğlu, en son 1998 yılında Aynalı Tahir filminde rol almıştı.

Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

Maddi nedenlerden dolayı ilkokuldan sonra eğitimine devam edemeyen Hayati Hamzaoğlu, kuyumculuk ve kunduracılık gibi pek çok farklı işte çalıştı.

Türk Sineması’nın sert bakışlı delikanlısıydı! Oğlu Kuruluş Osman’ın yıldızı çıktı

Trabzon doğumlu oyuncu 1999 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de Yaşam Boyu Onur Ödülü'nün sahibi olmuştu.

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