Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Türkan Şoray ‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

Yeşilçam'ın Sultan'ı , herkesten sır gibi sakladığı kız kardeşi ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak "Kardeş gibisi yok" dedi. Şoray, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i ilk kez sevenleriyle tanıştırdı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Türkan Şoray, 'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu birçok kişi bilmiyordu. Şarkıcı olan Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle bol bol hasret giderdi. O buluşma anını da hesabından yayımlayan Türkan Şoray, "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" notuyla paylaştı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.

Giriş Tarihi: 07.07.2020 11:42 Güncelleme Tarihi: 07.07.2020 12:10
Türkan Şoray ‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

Yeşilçam'ın Sultan'ı , herkesten sır gibi sakladığı kız kardeşi ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak "Kardeş gibisi yok" dedi. Şoray, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i ilk kez sevenleriyle tanıştırdı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Türkan Şoray, 'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu birçok kişi bilmiyordu. Şarkıcı olan Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle bol bol hasret giderdi. O buluşma anını da hesabından yayımlayan Türkan Şoray, "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" notuyla paylaştı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.

Türkan Şoray ‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

Türk sinemasının usta isimlerinden , yıllardır sır gibi sakladığı kız kardeşi ile fotoğrafını paylaşarak "Kardeşi gibisi yok" dedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Türkan Şoray ‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

Özel hayatını yıllardır basından uzak yaşayan , yıllar sonra kural bozdu.

Türkan Şoray ‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

Şoray, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi ile bir fotoğrafını Instagram hesabından paylaşarak hayranlarıyla tanıştırdı.

Türkan Şoray ‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

"KARDEŞ GİBİSİ YOK"

, 'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu önceki gün Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla duyurdu.

Türkan Şoray ‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

Şarkıcı olan 'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan , pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle bol bol hasret giderdi.

Türkan Şoray ‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

O buluşma anını da hesabından yayımlayan , "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" ifadelerini kullandı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.

İŞTE ŞORAY KARDEŞLER VE DİĞER ÜNLÜ İSİMLERİN DE KARDEŞLERİ...

SON DAKİKA