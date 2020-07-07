Türkan Şoray ‘Üç kardeş bir arada...’ notuyla paylaştı! Sosyal medyada gündem oldular

Yeşilçam'ın Sultan'ı Türkan Şoray, herkesten sır gibi sakladığı kız kardeşi Figen Çevik Gezer ile çekilmiş fotoğrafını sosyal medyadan ilk kez paylaşarak "Kardeş gibisi yok" dedi. Şoray, kameralardan uzak tuttuğu kız kardeşi Figen Çevik Gezer'i ilk kez sevenleriyle tanıştırdı. Özel hayatını kameralardan uzak tutan Türkan Şoray, Nazan Şoray'ın dışında bir kardeşi daha olduğunu birçok kişi bilmiyordu. Şarkıcı olan Nazan Şoray'dan küçük bir de Figen adında kız kardeşi olan Şoray, pandemi nedeniyle görüşemediği kardeşleriyle bol bol hasret giderdi. O buluşma anını da sosyal medya hesabından yayımlayan Türkan Şoray, "Üç kardeş bir arada. Kardeş gibisi yok" notuyla paylaştı. Şoray kardeşlerinin birbirlerine olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmadı.