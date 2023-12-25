Giriş Tarihi: 25.12.2023 16:17 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 16:22

Türkan Şoray'dan 50 yıl sonra aynı kombin! Türk sinemasının 'Sultan'ı Türkan Şoray şıklığıyla tam not aldı!

Türk sinemasında 'Sultan' lakabıyla anılan Türkan Şoray son olarak geçmişten günümüze taşıdığı 50 yıllık kombiniyle gündem oldu. Daha önce kariyerinin ilk yıllarındaki halleri ile sosyal medyada çok konuşulan Türkan Şoray'ın estetiksiz halleri hayranlarını şaşırtmıştı. Şimdilerde fransız askısı ile gençleşen 78 yaşındaki Türkan Şoray'ın aslında geçmişinde de bir çok estetik operasyon var. Henüz kariyerinin başındayken burnunu, dudağını yaptıran Türkan Şoray değişimi ile konuşulsa da yıllar şıklığından hiçbir şey götüremedi. Türkan Şoray, 50 yıl önceki kombinini yeniden giydi ve şıklığıyla hayranlarından tam not aldı. İşte Türkan Şoray'ın 50 yıllık şıklığı...