Giriş Tarihi: 08.01.2024 06:22
Güncelleme Tarihi: 08.01.2024
06:27
Türkiye’nin en güçlü seslerinden Kibariye: Romanlar Türkiye’de altın çağını yaşıyor
Müziğin usta sesi Kibariye, "Geçmişte Romanlar dışlanıyordu, Roman olduğumuzu dile getiremiyorduk bile... Şimdi Romanlar altın çağını yaşıyor Türkiye'de" diyerek ekledi: "Cumhurbaşkanı Erdoğan ülkemiz için büyük bir şans. Romanlar için de çok önemli şeyler yaptı. Onun döneminde kendimizi bu ülkenin birinci sınıf vatandaşı gibi hissettik, itilmedik, aksine kıymet gördük"