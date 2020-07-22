Türkiye'nin Eurovision tarihine damga vuran isimlerinden Şebnem Paker şimdi ne yapıyor? İşte Şebnem Paker'in son hali...

1997 yılında Türkçe sözlü şarkısı Dinle ile katıldığı Eurovision Şarkı Yarışması ile adını duyuran Şebnem Paker şimdi ne yapıyor? Türkiye'nin 1997 yılına kadarki Eurovision tarihinde elde ettiği en büyük başarılardan birini kazanan şarkıcı Şebnem Paker uzun süredir sanat camiasından uzak. Eurovision Şarkı Yarışması'ndaki başarısının ardından müzik kariyerini sonlandıran Şebnem Paker, o günden sonra sayısız öğrenci yetiştirdi ve bir ses eğitimi kitabı yayımladı. Şimdilerde müzik öğretmenliği yapan Şebnem Paker aradan geçen yıllara rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmemiş.İşte 1997 Eurovision Şarkı Yarışması üçüncüsü Şebnem Paker'in son hali ve sizin için derlediğimiz ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...