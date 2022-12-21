Türkücü Berdan Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımları çok konuşulmuştu!

Son zamanlarda eski eşi Fatoş Yelliler ile arasındaki velayet savaşı ile gündeme gelen Berdan Mardini değiştirdiği imajı ve dikkat çeken seçimleriyle konuşulmuştu. Son günlerin popüler tayt polemiğinin üzerine Berdan Mardini'den taytlı paylaşım gelmişti. Berdan Mardini taytı ile spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayınca fena tiye alınmıştı. Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı başarılı şarkıcı Berdan Mardini oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, "Başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak ise Survivor'a gitmeye hazırlanan Berdan Mardini tarzıyla dikkat çekti. Son paylaşımına 'Hayde bismillah…..' notunu ekleyen Mardini'nin takipçileri paylaşımı yorumu ve beğeni yağmuruna tuttu.