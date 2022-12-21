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Haberler Galeri Türkücü Berdan Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Survivor 2023'e katılan Berdan Mardini'nin taytlı spor paylaşımları çok konuşulmuştu!
Giriş Tarihi: 21.12.2022 11:19 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 11:22

Türkücü Berdan Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Survivor 2023'e katılan Berdan Mardini'nin taytlı spor paylaşımları çok konuşulmuştu!

Son zamanlarda eski eşi Fatoş Yelliler ile arasındaki velayet savaşı ile gündeme gelen Berdan Mardini değiştirdiği imajı ve dikkat çeken seçimleriyle konuşulmuştu. Son günlerin popüler tayt polemiğinin üzerine Berdan Mardini'den taytlı paylaşım gelmişti. Berdan Mardini taytı ile spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayınca fena tiye alınmıştı. Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı başarılı şarkıcı Berdan Mardini oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, "Başarılar diliyorum" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak ise Survivor'a gitmeye hazırlanan Berdan Mardini tarzıyla dikkat çekti. Son paylaşımına 'Hayde bismillah…..' notunu ekleyen Mardini'nin takipçileri paylaşımı yorumu ve beğeni yağmuruna tuttu.

Türkücü Berdan Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımları çok konuşulmuştu!

Survivor'ın 2023 yılındaki yeni sezonunda yarışacak ilk isim Berdan Mardini oldu. Son günlerde yaptığı paylaşımlarla adından sıkça söz ettiren Berdan Mardini'nin bir süredir Survivor'a hazırlandığı ortaya çıktı.

Türkücü Berdan Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımları çok konuşulmuştu!

Acun Ilıcalı Survivor 2023 için kolları sıvarken Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir formatla ekrana gelecek. Öte yandan; Survivor 2023 kadrosunda yer alan ilk isim türkücü Berdan Mardini olarak duyuruldu.

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Türkücü Berdan Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımları çok konuşulmuştu!
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Türkücü Berdan Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımları çok konuşulmuştu!

TAYTI ONA UĞURLU GELDİ

Öte yandan; Berdan Mardini, spor yaptığı bir videosunu yayınladı, aynı zamanda 'Survivor 2023' ile ilgili de açıklama yapmayı da ihmal etmedi.

Türkücü Berdan Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımları çok konuşulmuştu!

Berdan Mardini şu açıklamayı yaptı: Dünden beri en çok konuşulan şeylerden biri şu oldu ki; Ben sadece #survivor2023 için tayt giymedim ve spor yapmadım.

'Survivor 2023'e katılan Berdan Mardini'den ilk açıklama geldi! | Video

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