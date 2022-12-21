Türkücü Berdan Mardini tarzıyla tüm dikkatleri üzerine çekti! ‘Survivor 2023’e katılan Berdan Mardini’nin taytlı spor paylaşımları çok konuşulmuştu!

Berdan Mardini şu açıklamayı yaptı: Dünden beri en çok konuşulan şeylerden biri şu oldu ki; Ben sadece #survivor2023 için tayt giymedim ve spor yapmadım.

'Survivor 2023'e katılan Berdan Mardini'den ilk açıklama geldi! | Video