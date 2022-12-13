'Survivor 2023'e katılan Berdan Mardini'den ilk açıklama geldi! | Video

Son zamanlarda eski eşi Fatoş Yelliler ile arasındaki velayet savaşı ile gündeme gelen Berdan Mardini değiştirdiği imajı ve dikkat çeken seçimleriyle konuşulmuştu. Son günlerin popüler tayt polemiğinin üzerine Berdan Mardini'den taytlı paylaşım gelmişti. Berdan Mardini taytı ile spor yaptığı anları sosyal medya hesabından yayınlayınca fena tiye alınmıştı. Survivor 2023'ün ilk yarışmacısı başarılı şarkıcı Berdan Mardini oldu. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Acun Ilıcalı, "Başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı. Son olarak ise Berdan Mardini, spor yaptığı bir videosunu yayınladı, aynı zamanda 'Survivor 2023' ile ilgili de açıklama yapmayı da ihmal etmedi.