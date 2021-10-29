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Haberler Galeri Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt bambaşka biri oldu! Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini geçti!
Giriş Tarihi: 29.10.2021 11:30 Güncelleme Tarihi: 29.10.2021 11:31

Türkücü Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt bambaşka biri oldu! Ceylan'ın kızı Melodi estetikte annesini geçti!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı. Özellikle Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi. Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı. Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt, Instagram paylaşımları ile olay oldu. Ceylan'ın kızı Melodi geçirdiği estetik operasyonlarla adeta bambaşka biri oldu. İşte Ceylan'ın kızı Melodi Bozkurt'un son hali...

Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt bambaşka biri oldu! Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini geçti!

Çocuk yaştan beri sahnelerde olan ünlü türkücü Ceylan'ın yeni imajı konuşulurken gündeme kızı Melodi Bozkurt'un değişimi damga vurdu.

Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt bambaşka biri oldu! Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini geçti!

Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan sürekli değiştirdiği imajı ile yine hayranlarını şaşırtmıştı.

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Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt bambaşka biri oldu! Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini geçti!

Özellikle Selena Gomez'e çok benzetilen Ceylan'ın son hali oldukça beğenildi.

Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt bambaşka biri oldu! Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini geçti!

Ceylan'ın değişimi konuşulurken asıl bombayı kızı Melodi patlattı.

Türkücü Ceylan’ın kızı Melodi Bozkurt bambaşka biri oldu! Ceylan’ın kızı Melodi estetikte annesini geçti!

Ceylan'ın, Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi Bozkurt, Instagram paylaşımları ile olay oldu.

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