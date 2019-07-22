Tuvana Türkay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

Tuvana Türkay 2016 yılından beri aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. İlişkileri boyunca aldatma haberleriyle gündeme gelen çift iki buçuk yıl süren ilişkilerini bitirmişti. Tuvana Türkay'ın bu ilişkisinin ardından bir arkadaşına "Alper'i affetmekte hata ettim" dediği iddia edilmişti. Tuvana Türkay, uzun süren ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü ünlü bir oyuncuya kaptırdığı söylenen Tuvana Türkay, aşk haberlerinin ardından hayranlarından 'Ne çabuk unuttun' gibi eleştiriler aldı. Tuvana Türkay ve yeni aşkı Posta'nın haberine göre, Ulus'ta bir mekanda görüntülendi. Meraklı bakışlara aldırmayan Tuvana Türkay ve yeni aşkı samimi bir şekilde eğlendi. İddialara göre Tuvana Türkay'ın yeni bir aşka yelken açmasına yakın arkadaşları aracı oldu. İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı ve diğer ünlü isimlerin eşleri…