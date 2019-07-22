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  • Tuvana Türkay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

2016 yılından beri aşk yaşadığı Fenerbahçeli futbolcu Alper Potuk'tan geçtiğimiz günlerde ayrılmıştı. İlişkileri boyunca aldatma haberleriyle gündeme gelen çift iki buçuk yıl süren ilişkilerini bitirmişti. Tuvana Türkay'ın bu ilişkisinin ardından bir arkadaşına "Alper'i affetmekte hata ettim" dediği iddia edilmişti. Tuvana Türkay, uzun süren ilişkisinin ardından yeni bir aşka yelken açtı. Gönlünü ünlü bir oyuncuya kaptırdığı söylenen Tuvana Türkay, aşk haberlerinin ardından hayranlarından 'Ne çabuk unuttun' gibi eleştiriler aldı. Tuvana Türkay ve yeni aşkı Posta'nın haberine göre, Ulus'ta bir mekanda görüntülendi. Meraklı bakışlara aldırmayan Tuvana Türkay ve yeni aşkı samimi bir şekilde eğlendi. İddialara göre Tuvana Türkay'ın yeni bir aşka yelken açmasına yakın arkadaşları aracı oldu. İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı ve diğer ünlü isimlerin eşleri…

Giriş Tarihi: 22.07.2019 09:46 Güncelleme Tarihi: 22.07.2019 10:48
Tuvana Türkay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

gönlünü bakın kime kaptırdı... Tuvana Türkay'ın yeni aşkı magazin gündemine bomba gibi düştü. İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı ve ünlü isimlerin hayatlarındaki özel insanlar...

Tuvana Türkay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

ÖYKÜ GÜRMAN VE SEVGİLİSİ

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Tuvana Türkay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

ÖYKÜ GÜRMAN VE SEVGİLİSİ

Tuvana Türkay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

PELİN SÖNMEZ VE EŞİ

Tuvana Türkay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

PELİN SÖNMEZ VE EŞİ

Tuvana Türkay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

ERCAN - NAZAN KESAL

Tuvana Türkay gönlünü ünlü oyuncuya kaptırdı! İşte Tuvana Türkay'ın yeni aşkı...

ERCAN - NAZAN KESAL

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