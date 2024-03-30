Üç çocuğuyla iftara katılan Wilma Elles’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört çocuk tavsiyesine destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine de destek verdiğini belirten Elles, "Büyük aile olmak iyidir. Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz" dedi.