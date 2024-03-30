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Haberler Galeri Üç çocuğuyla iftara katılan Wilma Elles'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört çocuk tavsiyesine destek!
Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:43 Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 07:47

Üç çocuğuyla iftara katılan Wilma Elles'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört çocuk tavsiyesine destek!

Magazin Gazetecileri Derneği'nin Etiler'de verdiği davette Wilma Elles, "50 ülkeye gittim. Sadece Avustralya'ya gitmedim onun dışında tüm kıtaları gezdim. En rahat ve güzel şehir İstanbul" dedi. İftara eşi Mehmet Şahçelik ve üç çocuğu Milat, Melodi ve Manolya ile birlikte katılan Wilma Elles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine destek verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Büyük aile olmak iyidir Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz."

Üç çocuğuyla iftara katılan Wilma Elles’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört çocuk tavsiyesine destek!

Magazin Gazetecileri Derneği'nin iftar yemeğine katılan Wilma Elles, "50 ülkeye gittim. En mükemmel ülke Türkiye, en rahat ve güzel şehir ise İstanbul" dedi

Üç çocuğuyla iftara katılan Wilma Elles’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört çocuk tavsiyesine destek!

Bekir Aksoy, Ahmet Selçuk İlkan, Wilma Elles, Ümit Karan, Çetin Altay, Gurur Aydoğan, Boğaç Aksoy, Saruhan Hünel ve İsmail Özkan'ın da aralarında bulunduğu birçok ünlü, Magazin Gazetecileri Derneği'nin Etiler'de düzenlediği iftar yemeğine katıldı.

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Üç çocuğuyla iftara katılan Wilma Elles’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört çocuk tavsiyesine destek!

Mekan sahibi İsmail Özdemir'in hem gazetecilerle hem konuklarla tek tek ilgilendiği geceye üç çocuğu ve eşi Mehmet Şah Çelik ile katılan Wilma Elles, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Üç çocuğuyla iftara katılan Wilma Elles’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört çocuk tavsiyesine destek!

Türkiye'nin mükemmel bir ülke olduğunu belirten oyuncu, "Dünyayı gezdim, 50 ülkeye gittim. Avustralya dışında tüm kıtalara gittim. En rahat ve güzel şehir İstanbul. Artık biraz daha macera istiyorum" dedi.

Üç çocuğuyla iftara katılan Wilma Elles’ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört çocuk tavsiyesine destek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine de destek verdiğini belirten Elles, "Büyük aile olmak iyidir. Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz" dedi.

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