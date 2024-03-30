Giriş Tarihi: 30.03.2024 07:43
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024
07:47
Üç çocuğuyla iftara katılan Wilma Elles'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dört çocuk tavsiyesine destek!
Magazin Gazetecileri Derneği'nin Etiler'de verdiği davette Wilma Elles, "50 ülkeye gittim. Sadece Avustralya'ya gitmedim onun dışında tüm kıtaları gezdim. En rahat ve güzel şehir İstanbul" dedi. İftara eşi Mehmet Şahçelik ve üç çocuğu Milat, Melodi ve Manolya ile birlikte katılan Wilma Elles, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dört çocuk tavsiyesine destek verdiğini belirterek şu açıklamayı yaptı: "Büyük aile olmak iyidir Nüfusun hızla yaşlandığı düşünülürse, dört çocuk gerçekten bir gereklilik. Biz de dördüncü çocuğa sıcak bakıyoruz."