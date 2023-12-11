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Haberler Galeri Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Umut Akyürek'in 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul...
Giriş Tarihi: 11.12.2023 07:03 Güncelleme Tarihi: 11.12.2023 07:08

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Umut Akyürek'in 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul...

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek estetiğin dozunu kaçırınca değişimi hayranlarını ikiye bölmüştü. Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan Umut Akyürek'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul'u görenler çok şaşırıyor. Umut Akyürek'in oldukça genç görünen eşi Oktay Ertuğrul 51 yaşında. Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un 18 yaşında Melek Bal adında bir de kızları var... Evliliklerinde 19 yılı deviren ünlü çift birbirlerini hiç yalnız bırakmıyor. Birlikte de sahne alan Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul sosyal medyada da ilgi odağı oldu. İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul'un aşk paylaşımları ve kızları Melek Bal Ertuğrul...

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Umut Akyürek’in 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul...

Yerli Angelina olarak anılan Umut Akyürek son olarak yüzüne sülük koydurttuğu video ile çok konuşulmuştu. Bir gülen, bir korkan Umut Akyürek'in zor anları takipçileri tarafından yorum yağmuruna tutulmuştu.

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Umut Akyürek’in 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul...

Geçtiğimiz günlerde 50 yaşına basan Umut Akyürek'in sahnelere ilk çıktığı yıllardan bu yana değişimi görenleri hayrete düşürüyor.

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Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Umut Akyürek’in 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul...

Değişimi ile dikkat çeken Umut Akyürek'in paylaşımı sosyal medyanın konuşulanlarından oldu.

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Umut Akyürek’in 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul...

Türk sanat müziğinin sevilen isimleri arasında yer alan Umut Akyürek'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul'u görenler çok şaşırıyor.

Umut Akyürek’in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu biliyor muydunuz? İşte Umut Akyürek’in 19 yıllık eşi Oktay Ertuğrul...

Umut Akyürek'in oldukça genç görünen eşi Oktay Ertuğrul 51 yaşında.

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