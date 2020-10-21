Umut Akyürek'in kendi gibi ünlü şarkıcı ile evli olduğunu duyanlar çok şaşırıyor! İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul...

Türk sanat müziğinin sevilen ismi Umut Akyürek'in 2004 yılında hayatını birleştirdiği kendi gibi sanatçı olan eşi Oktay Ertuğrul'u görenler çok şaşırıyor. Umut Akyürek'in oldukça genç görünen eşi Oktay Ertuğrul 48 yaşında. Umut Akyürek ve eşi Oktay Ertuğrul'un 16 yaşında Melek Bal adında bir de kızları var... Umut Akyürek'i hiç yalnız bırakmayan eşi Oktay Ertuğrul onunla birlikte katıldığı Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı sonrası merak konusu oldu. Umut Akyürek - Oktay Ertuğrul çifti sosyal medyada da ilgi odağı oldu. İşte Umut Akyürek'in eşi Oktay Ertuğrul'un aşk paylaşımları ve kızları Melek Bal Ertuğrul...