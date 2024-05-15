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Haberler Galeri Ünlü çift Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğulları Roman sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti! Babasının kopyası...
Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:45 Güncelleme Tarihi: 15.05.2024 13:53

Ünlü çift Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğulları Roman sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti! Babasının kopyası...

İki ünlü isim Can Bonomo ve Öykü Karayel 2018 yılında dünyaevine girmişti. Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bu mutlu evliliğinden Roman adında bir oğlu oldu. Sevilen şarkıcı Can Bonomo ile güzel oyuncu Öykü Karayel'in oğulları Roman ile aile pozlarına beğeni yağıyor. Minik Roman'ın büyüdükçe babası Can Bonomo'nın kopyası olması da dikkatlerden kaçmıyor. İşte sevimliliği ile ilgi odağı olan Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğulları Roman...

Ünlü çift Can Bonomo ile Öykü Karayel’in oğulları Roman sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Babasının kopyası...

Diğer ünlülerin aksine magazin dünyasından bir hayli uzak duran Can Bonomo ile Öykü Karayel çifti, sade yaşamlarıyla dikkat çekiyor.

Ünlü çift Can Bonomo ile Öykü Karayel’in oğulları Roman sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Babasının kopyası...

2018 yılında mutlu bir evlilik yapan Can Bonomo ve Öykü Karayel, Roman adında bir çocukları olmuştu.

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Ünlü çift Can Bonomo ile Öykü Karayel’in oğulları Roman sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Babasının kopyası...

EĞLENCELİ AİLE POZU!

Sosyal medyayı sık kullanan ünlü şarkıcı Can Bonomo ile Öykü Karayel aile pozlarıyla da beğeni topluyor.

Ünlü çift Can Bonomo ile Öykü Karayel’in oğulları Roman sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Babasının kopyası...

Minik Roman'ın büyüdükçe babası Can Bonomo'nın kopyası olması da dikkatlerden kaçmıyor.

Ünlü çift Can Bonomo ile Öykü Karayel’in oğulları Roman sevimliliğiyle Maşallah dedirtti! Babasının kopyası...

İşte sevimliliği ile ilgi odağı olan Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğulları Roman...

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