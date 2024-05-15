Giriş Tarihi: 15.05.2024 13:45
Güncelleme Tarihi: 15.05.2024
13:53
Ünlü çift Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğulları Roman sevimliliğiyle "Maşallah" dedirtti! Babasının kopyası...
İki ünlü isim Can Bonomo ve Öykü Karayel 2018 yılında dünyaevine girmişti. Can Bonomo ve Öykü Karayel'in bu mutlu evliliğinden Roman adında bir oğlu oldu. Sevilen şarkıcı Can Bonomo ile güzel oyuncu Öykü Karayel'in oğulları Roman ile aile pozlarına beğeni yağıyor. Minik Roman'ın büyüdükçe babası Can Bonomo'nın kopyası olması da dikkatlerden kaçmıyor. İşte sevimliliği ile ilgi odağı olan Can Bonomo ile Öykü Karayel'in oğulları Roman...