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Haberler Galeri Ünlü çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinde 14 yılı devirdi! Yorumlara inat aşk pozu ile romantik kutlama!
Giriş Tarihi: 12.04.2022 06:38 Güncelleme Tarihi: 12.04.2022 06:48

Ünlü çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinde 14 yılı devirdi! Yorumlara inat aşk pozu ile romantik kutlama!

Pınar Altuğ'dan evlilik yıldönümlerinde romnatik kutlama! Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor. Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor. Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan yapılan yorumlara inat oldukça mutlu bir evlilik yürütüyor. Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı aşk pozu ile evliliklerinin 14. yıl dönümünü "Seninle bir ömür" notu ile kutladı. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı. İşte Pınar Altuğ'un genç eşi Yağmur Atacan ile romantik paylaşımı...

Ünlü çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinde 14 yılı devirdi! Yorumlara inat aşk pozu ile romantik kutlama!

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu ve sunucu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Ünlü çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinde 14 yılı devirdi! Yorumlara inat aşk pozu ile romantik kutlama!

Pınar Altuğ sosyal medyayı aktif kullanan ünlü isimlerin başında geliyor. Eşi Yağmur Atacan ve kızı Su Atacan ile günlük hayatlarından kesitleri hiç sakınmadan takipçileri ile paylaşan Pınar Altuğ oldukça ilgi görüyor.

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Ünlü çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinde 14 yılı devirdi! Yorumlara inat aşk pozu ile romantik kutlama!

Pınar Altuğ'dan evlilik yıldönümlerinde romnatik kutlama! 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un son pozları adeta düşman çatlattı.

Ünlü çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinde 14 yılı devirdi! Yorumlara inat aşk pozu ile romantik kutlama!

Aralarındaki yaş farkı sık sık gündeme gelen Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan yapılan yorumlara inat oldukça mutlu bir evlilik yürütüyor. Pınar Altuğ son olarak eşi Yağmur Atacan ile paylaştığı aşk pozu ile evliliklerinin 14. yıl dönümünü "Seninle bir ömür" notu ile kutladı. Pınar Altuğ ile eşi Yağmur Atacan'ın aşk pozuna yorum ve beğeni yağdı.

Ünlü çift Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan evliliklerinde 14 yılı devirdi! Yorumlara inat aşk pozu ile romantik kutlama!

Kendisi gibi oyuncu olan Yağmur Atacan ile 2008 yılında dünyaevine giren Pınar Altuğ, Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor ve mutlu aile pozlarını yayınlıyor.

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