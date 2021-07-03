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Haberler Galeri Ünlü çifti halk pazarında görenler şaştı kaldı! Birçok sanatçının marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor...
Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:37 Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 13:39

Ünlü çifti halk pazarında görenler şaştı kaldı! Birçok sanatçının marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor...

Oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat, Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak sürdürdükleri evlilikleriyle dikkat çeken Mert-İdil Fırat çifti, geçtiğimiz kasım ayında ise ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı ve kızları Seyhan Mia'yı kucaklarına aldı. Geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme gelen çift, şimdilerde mutlu evliliklerini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Mert Fırat ile sosyetik eşi İdil Fırat'ı Bodrum Yalıkavak'taki halk pazarında görenler şaşkınlık yaşadı. Ünlü çift, pazardaki ürünleri deneyip inceledi.

Ünlü çifti halk pazarında görenler şaştı kaldı! Birçok sanatçının marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor...

Dizilerin yanı sıra reklam filmlerinden kazandığı ücretlerle adından söz ettiren Mert Fırat, ünlü birçok ismin marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor.

Ünlü çifti halk pazarında görenler şaştı kaldı! Birçok sanatçının marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor...

Pazardaki ürünleri üzerine deneyip inceleyen oyuncuya, eşi İdil Fırat da eşlik etti. Varlıklı bir aileden gelen İdil Fırat, alışverişini pazar ürünlerinin satıldığı tezgahtan almayı tercih etti.

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Ünlü çifti halk pazarında görenler şaştı kaldı! Birçok sanatçının marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor...

GÖRENLER ŞAŞKINLIKLARINI GİZLEYEMEDİ

Ünü çifti pazarda görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Mert ve İdil Fırat'ı tanıyan sevenleri, ikiliyi alkışlamadan geçemedi.

Ünlü çifti halk pazarında görenler şaştı kaldı! Birçok sanatçının marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor...

Üç yıl önce dünyaevine giren oyuncu Mert Fırat ve İdil Fırat'ın, geçtiğimiz yıl Mia adında bir kız bebekleri dünyaya geldi.

Ünlü çifti halk pazarında görenler şaştı kaldı! Birçok sanatçının marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor...

DUYGUSAL KUTLAMA

İş insanı Önder Fırat'ın kızı İdil Fırat ile 2018'de evlenen oyuncu Mert Fırat, eşinin 33'üncü yaş gününü sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal bir mesajla kutladı.

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