Giriş Tarihi: 03.07.2021 13:37Güncelleme Tarihi: 03.07.2021 13:39
Ünlü çifti halk pazarında görenler şaştı kaldı! Birçok sanatçının marka düşkünlüğünün aksine pazardan giyinmeyi tercih ediyor...
Oyuncu Mert Fırat ile eşi İdil Fırat, Eylül 2018'de nikah masasına oturmuştu. Gözlerden uzak sürdürdükleri evlilikleriyle dikkat çeken Mert-İdil Fırat çifti, geçtiğimiz kasım ayında ise ilk kez anne-baba olmanın heyecanını yaşadı ve kızları Seyhan Mia'yı kucaklarına aldı. Geçtiğimiz aylarda ihanet iddialarıyla gündeme gelen çift, şimdilerde mutlu evliliklerini sürdürmeye devam ediyor. Son olarak Mert Fırat ile sosyetik eşi İdil Fırat'ı BodrumYalıkavak'taki halk pazarında görenler şaşkınlık yaşadı. Ünlü çift, pazardaki ürünleri deneyip inceledi.