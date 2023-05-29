Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü isimler demokrasi için sandığa koştular! ‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’
Giriş Tarihi: 29.05.2023 07:27 Güncelleme Tarihi: 29.05.2023 07:40

Ünlü isimler demokrasi için sandığa koştular! ‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’

Sanat dünyasının ünlü isimleri, Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu için sandık başına gitti. Oylarını kullanan sanatçılar "Görevimizi yaptık, vatana millete hayırlı olsun" dileğinde bulundu.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Ünlü isimler demokrasi için sandığa koştular! ‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’

Sanat dünyasının ünlü isimleri Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yine sandık başına geçti.

Ünlü isimler demokrasi için sandığa koştular! ‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’

Metin Şen ve Aslı Gümüşel oy kullanmaya birlikte geldi. Keyifli oldukları görülen Şen habercilere, "Ayrılsak da beraberiz. Her zaman birlikte göreceksiniz" dedi.


GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü isimler demokrasi için sandığa koştular! ‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’

Vatandaşlık görevini yapanlar arasında Cansu Dere ve Sinan Akçıl da vardı.

Ünlü isimler demokrasi için sandığa koştular! ‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
Ünlü isimler demokrasi için sandığa koştular! ‘Görevimizi yaptık vatanımıza hayırlı olsun’

Şarkıcı Zeynep Bastık, vatandaşlık görevini TSYD T.C. İstanbul Topkapı Üniversitesi'nde yerine getirdi. 1227 numaralı sandıkta oy atan Bastık, mührü kabinde unuttu. Bastık, sandık görevlilerinin uyarısıyla mührü kabinden alarak yetkililere teslim etti.

SON DAKİKA