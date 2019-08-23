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Ünlü isimler için sessiz kalmadı!

'un eski kocası Fedai Varan tarafından vahşice öldürülmesinin yankıları sürerken tepkiler de çığ gibi büyüyor. Magazin, sanat, sinema ve spor dünyasından farklı birçok isim, acı olaya ilişkin görüşlerini aktarırken kadın cinayetlerine yönelik tepkilerini de dile getirdi. Çeşitli birçok hesabından #benolmekistemiyorum ve #eminebulut hastagleri ile paylaşımlarını atan ünlü isimlerin ortak dileği ise katilin en ağır şekilde ceza alması... İşte, ünlü isimlerin hakkında yaptığı o paylaşımlardan bazıları;

Giriş Tarihi: 23.08.2019 21:35 Güncelleme Tarihi: 23.08.2019 22:18
Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı!
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Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı!

AJDA PEKKAN

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Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı!

ALİŞAN

Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı!

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Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı!

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Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı!

BURCU ESMERSOY

Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı!

BURCU KARA

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