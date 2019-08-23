Ünlü isimler Emine Bulut için sessiz kalmadı!

Emine Bulut'un eski kocası Fedai Varan tarafından vahşice öldürülmesinin yankıları sürerken tepkiler de çığ gibi büyüyor. Magazin, sanat, sinema ve spor dünyasından farklı birçok isim, acı olaya ilişkin görüşlerini aktarırken kadın cinayetlerine yönelik tepkilerini de dile getirdi. Çeşitli birçok sosyal medya hesabından #benolmekistemiyorum ve #eminebulut hastagleri ile paylaşımlarını atan ünlü isimlerin ortak dileği ise katilin en ağır şekilde ceza alması... İşte, ünlü isimlerin Emine Bulut cinayeti hakkında yaptığı o paylaşımlardan bazıları;
Giriş Tarihi: 23.08.2019
21:35
Güncelleme Tarihi: 23.08.2019
22:18