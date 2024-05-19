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Haberler Galeri Ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları! "Ne mutlu Türkü’m diyene!" Türkan Şoray, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Emre Altuğ...
Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:27 Güncelleme Tarihi: 19.05.2024 12:40

Ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları! "Ne mutlu Türkü’m diyene!" Türkan Şoray, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Emre Altuğ...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yaktığı bu günü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak, Türk gençliğine armağan etti... Milli Mücadelenin 105. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz… Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'dan yola çıkarak başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 105. yılında sanat camiasının ünlü isimleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutluyor.

Ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları! Ne mutlu Türkü’m diyene! Türkan Şoray, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Emre Altuğ...

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'dan yola çıkarak başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesi 105 yaşında.

Ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları! Ne mutlu Türkü’m diyene! Türkan Şoray, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Emre Altuğ...

Atatürk, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yaktığı bu günü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak, Türk gençliğine armağan etti... Milli Mücadelenin 105. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz... Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu bu gurulu günde sanat camiasının ünlü isimleri de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutluyor. İşte ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları...

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Ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları! Ne mutlu Türkü’m diyene! Türkan Şoray, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Emre Altuğ...

NEBAHAT ÇEHRE

Ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları! Ne mutlu Türkü’m diyene! Türkan Şoray, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Emre Altuğ...

FEDON

Sanatçı Bodrum'daki evinin bahçesinde Türk bayrağını göndere çekti. "Şerefli bayrağımızı evimin gönderine çekiyorum. Ne mutlu Türk'üm diyene" dedi.

Ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları! Ne mutlu Türkü’m diyene! Türkan Şoray, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Emre Altuğ...

TÜRKAN ŞORAY

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