Ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları! "Ne mutlu Türkü’m diyene!" Türkan Şoray, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Emre Altuğ...

Atatürk, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yaktığı bu günü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak, Türk gençliğine armağan etti... Milli Mücadelenin 105. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz... Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu bu gurulu günde sanat camiasının ünlü isimleri de, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutluyor. İşte ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları...