Ünlü isimlerden 19 Mayıs mesajları! "Ne mutlu Türkü’m diyene!" Türkan Şoray, Pınar Altuğ, Deniz Seki, Çağla Şıkel, Emre Altuğ...

Giriş Tarihi: 19.05.2024 12:27
Güncelleme Tarihi: 19.05.2024
12:40
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bağımsızlık ve özgürlük meşalesini yaktığı bu günü "Gençlik ve Spor Bayramı" olarak, Türk gençliğine armağan etti... Milli Mücadelenin 105. Yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, silah arkadaşlarını ve tüm kahraman şehitlerimizi, gazilerimizi saygı ve minnetle anıyoruz… Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Bandırma Vapuru ile Samsun'dan yola çıkarak başlattığı bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin 105. yılında sanat camiasının ünlü isimleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla kutluyor.