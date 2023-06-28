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Haberler Galeri Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları! Hadise, Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit..
Giriş Tarihi: 28.06.2023 14:24 Güncelleme Tarihi: 28.06.2023 14:29

Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları! Hadise, Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit..

Ünlü isimler, sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlarla Kurban Bayramı'nı kutladı.

Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları! Hadise, Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit..

ÇİÇEK DİLLİGİL-BORA ÖZTOPRAK

"Sevdiklerinizle yan yana, sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlarınız, bayramlarımız olsun... İyi bayramlar."

Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları! Hadise, Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit..

HÜLYA KOÇYİĞİT

"İçimden şöyle söylemek geliyor; 'Bütün dünya buna inansa bir inansa, hayat bayram olsa... İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa uzansak sonsuza...' Sevdiklerinizle beraber sağlıkla, mutlulukla ve huzurla geçireceğiniz; birlik ve beraberliğin pekiştiği, dayanışmanın çoğaldığı, sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum."

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Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları! Hadise, Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit..

ŞEYMA SUBAŞI

"Herkese huzurlu bayramlar."

Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları! Hadise, Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit..

HADİSE

İyi bayramlar

Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları! Hadise, Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit..

HADİSE

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