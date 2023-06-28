Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları! Hadise, Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit..

ÇİÇEK DİLLİGİL-BORA ÖZTOPRAK 'Sevdiklerinizle yan yana, sağlıklı, huzurlu, bereketli bayramlarınız, bayramlarımız olsun... İyi bayramlar.' HÜLYA KOÇYİĞİT 'İçimden şöyle söylemek geliyor; 'Bütün dünya buna inansa bir inansa, hayat bayram olsa... İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa uzansak sonsuza...' Sevdiklerinizle beraber sağlıkla, mutlulukla ve huzurla geçireceğiniz; birlik ve beraberliğin pekiştiği, dayanışmanın çoğaldığı, sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum.' ŞEYMA SUBAŞI 'Herkese huzurlu bayramlar.' HADİSE İyi bayramlar HADİSE FİLİZ AKIN 'Hepimize en sevdiklerimizle, kucaklaşacağımız en samimi sevgi ve duyguları paylaşacağımız bir bayram olmasını diliyorum.' ESER YENENLER 'İyi bayramlar.' BEDİA AKARTÜRK 'Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluk dilerim.'