Ünlü isimlerden Kurban Bayramı mesajları! Hadise, Şeyma Subaşı, Hülya Koçyiğit..

HÜLYA KOÇYİĞİT

"İçimden şöyle söylemek geliyor; 'Bütün dünya buna inansa bir inansa, hayat bayram olsa... İnsanlar el ele tutuşsa, birlik olsa uzansak sonsuza...' Sevdiklerinizle beraber sağlıkla, mutlulukla ve huzurla geçireceğiniz; birlik ve beraberliğin pekiştiği, dayanışmanın çoğaldığı, sevginin başrolde olduğu bir bayram diliyorum."