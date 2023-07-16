Giriş Tarihi: 16.07.2023 10:24
Güncelleme Tarihi: 16.07.2023
10:36
Ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları ses getirdi! "Unutmadık unutturmayacağız"
Magazin dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 gecesinde yapılan hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu, şehitleri andı. Alişan, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Sinan Akçıl, Demet Akalın, Mustafa Ceceli gibi isimler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları yayınlayarak "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" mesajı verdi. İşte o paylaşımlardan bazıları: