Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları ses getirdi! "Unutmadık unutturmayacağız"
Giriş Tarihi: 16.07.2023 10:24 Güncelleme Tarihi: 16.07.2023 10:36

Ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları ses getirdi! "Unutmadık unutturmayacağız"

Magazin dünyasının ünlü isimleri, 15 Temmuz 2016 gecesinde yapılan hain darbe girişiminin yedinci yıl dönümünde sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu, şehitleri andı. Alişan, Seda Sayan, Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş, Sinan Akçıl, Demet Akalın, Mustafa Ceceli gibi isimler 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları yayınlayarak "15 Temmuz'u unutmadık, unutturmayacağız" mesajı verdi. İşte o paylaşımlardan bazıları:

İLKER GEZİCİ
Ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları ses getirdi! Unutmadık unutturmayacağız

Hülya Koçyiğit: 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişimini, vatanı, bayrağı uğruna canını hiçe sayarak engellemeye çalışan tüm kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve minnetle anıyorum.

Ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları ses getirdi! Unutmadık unutturmayacağız

İpek Açar: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde ülkemiz için mücadele eden şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları ses getirdi! Unutmadık unutturmayacağız

DEMET AKALIN

Ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları ses getirdi! Unutmadık unutturmayacağız

15 Temmuz demokrasi ve milli birlik günümüz kutlu olsun. Unutmadık, unutmayacağız.

Ünlü isimlerin 15 Temmuz paylaşımları ses getirdi! Unutmadık unutturmayacağız

SEDA SAYAN

SON DAKİKA