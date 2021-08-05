Ünlü oyuncu Burak Hakkı ile Sema Şimşek’in oğlu Rüzgar sosyal medyayı salladı! ‘Babasının kopyası’

Oyuncu Burak Hakkı, bir TV programına katıldı. Burak Hakkı'nın açıklamaları magazin gündemine damga vurdu. Gelibolu'da aldığı topraklarla ilgili de konuşan Burak Hakkı, "Baba olduktan sonra hayatım çok değişti. Oğlum için böyle bir yatırım yaptım. Toprakla uğraşmak zevk veriyor insana. Toprak Allah'ın ve doğanın ne kadar muazzam olduğunu gösteriyor. Ne ekerseniz o çıkıyor" dedi. Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar ile yaptığı sosyal medya paylaşımları ise dikkat çekti. Burak Hakkı'nın oğlu Rüzgar'ı görenler 'Babasının kopyası' yorumu yaptı.