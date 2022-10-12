Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza geçirdi! Yaralılar şikayetçi oldu.

Kazaya karıştığımız aracın sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar yanımıza geldi. 112 ambulans ve polis ekibine kaza bildirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 ambulansla tedbir amaçlı Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürüldüm. Gerekli tetkikler yapıldı. Herhangi bir yaralanmama ve olumsuz durum olmadığı için adli vaka raporu düzenlenmeden hastaneden ayrıldı. Motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşım Mehmet Yıldız'ın sol ayağında kırık mevcuttur.