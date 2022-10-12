Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:20
Güncelleme Tarihi: 12.10.2022
09:22
Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza geçirdi! Yaralılar şikayetçi oldu.
Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 2008 yılında yayınlanan Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Cemal Hünal, talihsiz bir kaza yaşadı. Cemal Hünal, otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir sürücüye çarptı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü ve kazada ayağı kırılan şahıs, oyuncudan şikayetçi olduklarını belirtti.