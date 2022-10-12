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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza geçirdi! Yaralılar şikayetçi oldu.
Giriş Tarihi: 12.10.2022 09:20 Güncelleme Tarihi: 12.10.2022 09:22

Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza geçirdi! Yaralılar şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal, 2008 yılında yayınlanan Issız Adam filmindeki Alper rolüyle hafızalara kazınmıştı. Şimdilerde Camdaki Kız dizisiyle ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Cemal Hünal, talihsiz bir kaza yaşadı. Cemal Hünal, otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir sürücüye çarptı. Olayın ardından motosiklet sürücüsü ve kazada ayağı kırılan şahıs, oyuncudan şikayetçi olduklarını belirtti.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza geçirdi! Yaralılar şikayetçi oldu.

'Issız Adam' filmiyle hafızlara kazınan ve Camdaki Kız dizisiyle ekranlara geri dönen ünlü oyuncu Cemal Hünal, talihsiz bir kaza yaşadı.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza geçirdi! Yaralılar şikayetçi oldu.

Ünlü oyuncu, otomobiliyle seyir halindeyken motosikletli bir sürücüye çarptı. İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürülen motosiklet sürücüsü ve yanındaki kişinin bacağında kırıklar tespit edildi.

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Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza geçirdi! Yaralılar şikayetçi oldu.

ÜNLÜ OYUNCUDAN ŞİKAYETÇİ OLDULAR

Cemal Hünal hakkında şikayetçi olan motosiklet sürücüsü Ömer Yıldız, ifadesinde şunları söyledi:

''9.10.2022 günü saat 14.42 sıralarında Akat Mahallesi Tepecik Yolu Sokak üzerinde kendi set ve idaremdeki motosikletimle yolcu konumunda Mehmet Yıldız'la birlikte Fatih Sultan Mehmet Mahallesi istikametine seyir halindeyken Cemal Ünal idaresindeki beyaz renkli araç birdenbire sola doğru Taşlıçay Sokağı'na doğru dönüş aldı. Ben de aracı son anda fark ettim. Fren yaparak durmaya çalışsam dahi duramadım. Araca sol ön farından vurdum, kaza meydana geldi. Araca çarptıktan sonra ben ve arkadaşım motosikletten düştük.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza geçirdi! Yaralılar şikayetçi oldu.

Kazaya karıştığımız aracın sürücüsü ve çevrede bulunan vatandaşlar yanımıza geldi. 112 ambulans ve polis ekibine kaza bildirildi. Bir süre sonra olay yerine gelen 112 ambulansla tedbir amaçlı Baltalimanı Kemik Hastanesi'ne götürüldüm. Gerekli tetkikler yapıldı. Herhangi bir yaralanmama ve olumsuz durum olmadığı için adli vaka raporu düzenlenmeden hastaneden ayrıldı. Motosiklette yolcu konumunda bulunan arkadaşım Mehmet Yıldız'ın sol ayağında kırık mevcuttur.

Ünlü oyuncu Cemal Hünal kaza geçirdi! Yaralılar şikayetçi oldu.

İlk aldığımız bilgiler yatışı yapılıp, zamanı geldiğinde ameliyat olacağını öğrendik. Bu kazanın oluşumunda kusurunun olduğunu düşünmüyorum. Cemal isimli şahıstan davacı ve şikayetçiyim, uzlaşmak istiyorum.''

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