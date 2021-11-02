Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sette büyük kriz çıkardı! Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar şoke etti!
Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:14 Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:15

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sette büyük kriz çıkardı! Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar şoke etti!

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Esra Bilgiç, hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Esra Bilgiç, bir reklam çekimi için Pakistan'a gitti. Esra Bilgiç, reklam setinde çalışanları kaprisleriyle bezdirdi. İşte Esra Bilgiç hakkındaki iddiaların tüm detayları…

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sette büyük kriz çıkardı! Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar şoke etti!

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolüyle büyük beğeni toplanmıştı. Esra Bilgiç, hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Esra Bilgiç, bir reklam çekimi için Pakistan'a gitti. Esra Bilgiç, reklam setinde yaptıklarıyla herkesi bezdirdi.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sette büyük kriz çıkardı! Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar şoke etti!

Esra Bilgiç, bir Pakistan firmasının reklam yıldızı oldu. Güzel oyuncu, 5 gün süren çekimlerde kaprisleriyle çirkin tavırlara imza attı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sette büyük kriz çıkardı! Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar şoke etti!

Esra Bilgiç, bir Pakistan firmasının reklam yıldızı oldu. Güzel oyuncu, 5 gün süren çekimlerde kaprisleriyle çirkin tavırlara imza attı.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sette büyük kriz çıkardı! Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar şoke etti!

Özel karavanına vitamin isteyen Bilgiç, istediği marka vitamin gelmeyince sette kriz çıkardı. Bütün çalışanları saatlerce soğukta bekletti.

Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sette büyük kriz çıkardı! Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar şoke etti!

Takvim'in haberine göre; Sete sürekli geç gelen ve özel karavan isteyen Bilgiç, çalışanları kaprisleriyle bezdirdi.

SON DAKİKA