Giriş Tarihi: 02.11.2021 13:14Güncelleme Tarihi: 02.11.2021 13:15
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sette büyük kriz çıkardı! Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar şoke etti!
Ünlü oyuncu Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan olarak müthiş bir çıkış yapmıştı. Esra Bilgiç, hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Esra Bilgiç, bir reklam çekimi için Pakistan'a gitti. Esra Bilgiç, reklam setinde çalışanları kaprisleriyle bezdirdi. İşte Esra Bilgiç hakkındaki iddiaların tüm detayları…