Ünlü oyuncu Esra Bilgiç sette büyük kriz çıkardı! Ünlü oyuncu hakkındaki iddialar şoke etti!

Esra Bilgiç, Diriliş Ertuğrul dizisindeki Halime Sultan rolüyle büyük beğeni toplanmıştı. Esra Bilgiç, hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. İddiaya göre Esra Bilgiç, bir reklam çekimi için Pakistan'a gitti. Esra Bilgiç, reklam setinde yaptıklarıyla herkesi bezdirdi.