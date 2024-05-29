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Haberler Galeri SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber! 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu kansere yenik düştü! Kuzeni İlayda Alişan ve Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı yıkıldı
Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:12 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 16:00

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber! 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu kansere yenik düştü! Kuzeni İlayda Alişan ve Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı yıkıldı

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu 38 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı.

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu’ndan acı haber! 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu kansere yenik düştü! Kuzeni İlayda Alişan ve Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı yıkıldı

Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Kasaba Doktoru'nun aralarında yer aldığı birçok dizide rol alan oyuncu Gülşah Çomoğlu, hayatını kaybetti.

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu’ndan acı haber! 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu kansere yenik düştü! Kuzeni İlayda Alişan ve Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı yıkıldı

2 yıl önce kızı Pera'yı kucağına alan 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu, kanser tedavisi görüyordu.

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SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu’ndan acı haber! 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu kansere yenik düştü! Kuzeni İlayda Alişan ve Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı yıkıldı

Acı haberi Gülşah Çomoğlu'nun eşi Gökhan Günal, Instagram sayfasından şu sözlerle duyurdu:

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu’ndan acı haber! 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu kansere yenik düştü! Kuzeni İlayda Alişan ve Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı yıkıldı

"Canım eşim, hayatımın neşesi, güzel kızımızın annesi Gülşah Çomoğlu'nu maalesef kaybettik. Cenazesi yarın perşembe günü öğle namazını müteakip Altunizade Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kalkacak. Kanlıca Camii'nde defnedilecektir."

SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu’ndan acı haber! 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu kansere yenik düştü! Kuzeni İlayda Alişan ve Kızılcık Şerbeti’nin Nursema’sı yıkıldı

Aynı zamanda oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı.

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