Giriş Tarihi: 29.05.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
16:00
SON DAKİKA: Ünlü oyuncu Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber! 38 yaşındaki Gülşah Çomoğlu kansere yenik düştü! Kuzeni İlayda Alişan ve Kızılcık Şerbeti'nin Nursema'sı yıkıldı
Unutma Beni, Yüksek Sosyete, Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi ve Kasaba Doktoru gibi birçok başarılı projede yer alan Gülşah Çomoğlu'ndan acı haber geldi. 2 yıldır kanser tedavisi gören ünlü oyuncu 38 yaşında hayatını kaybetti. Aynı zamanda oyuncu İlayda Alişan'ın da kuzeni olan Çomoğlu'nun vefat haberi sanat camiasını derinden sarstı.