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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan imaj değişikliği! İşte Hazal Kaya’nın son hali!
Giriş Tarihi: 09.05.2024 21:27 Güncelleme Tarihi: 09.05.2024 21:27

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan imaj değişikliği! İşte Hazal Kaya’nın son hali!

Yayınlandığı döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, imaj değişikliğine gitti. Hazal Kaya, yeni görüntüsünü sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu kestirdiği saçlarıyla ilgi gördü. İşte Hazal Kaya'nın imaj değişikliği sonrası son hali!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan imaj değişikliği! İşte Hazal Kaya’nın son hali!

Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' rolüyle ünlenen oyuncu Hazal Kaya, yer aldığı projelerin yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken ünlülerden!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan imaj değişikliği! İşte Hazal Kaya’nın son hali!

YENİ İMAJINI PAYLAŞTI

Sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, bu kez yeni imajını takipçileriyle paylaştı.

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Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan imaj değişikliği! İşte Hazal Kaya’nın son hali!

SAÇLARINI KESTİRDİ!

Ünlü oyuncu kestirdiği saçlarıyla ilgi gördü.

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan imaj değişikliği! İşte Hazal Kaya’nın son hali!

İşte Hazal Kaya'nın imaj değişikliği sonrası son hali!

Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan imaj değişikliği! İşte Hazal Kaya’nın son hali!

İşte Hazal Kaya'nın imaj değişikliği sonrası son hali!

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