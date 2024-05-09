Giriş Tarihi: 09.05.2024 21:27
Güncelleme Tarihi: 09.05.2024
21:27
Ünlü oyuncu Hazal Kaya’dan imaj değişikliği! İşte Hazal Kaya’nın son hali!
Yayınlandığı döneme damga vuran Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Zerrin Tekindor ve Hazal Kaya'nın başrollerini paylaştığı Aşk-ı Memnu dizisindeki 'Nihal' rolüyle hafızalara kazınan ünlü oyuncu Hazal Kaya, imaj değişikliğine gitti. Hazal Kaya, yeni görüntüsünü sosyal medyada takipçileriyle paylaştı. Ünlü oyuncu kestirdiği saçlarıyla ilgi gördü. İşte Hazal Kaya'nın imaj değişikliği sonrası son hali!