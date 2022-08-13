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Haberler Galeri Ünlü oyuncu İbrahim Kendirci'nin panik anları! ‘Annemden saklıyordum’
Giriş Tarihi: 13.08.2022 11:42 Güncelleme Tarihi: 13.08.2022 11:43

Ünlü oyuncu İbrahim Kendirci'nin panik anları! ‘Annemden saklıyordum’

Bir süredir ekranlarda yer almayan oyuncu İbrahim Kendirci, kolu kırık bir şekilde ortaya çıktı. Bebek'te taksiye binerken objektiflere yansıyan Kendirci, basın mensuplarını karşısında görünce şaşkınlık yaşadı. Oyuncu "Aman arkadaşlar, uzun süredir bu durumu annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak" dedi. İbrahim Kendirci, "Kolunuzu nasıl kırdınız?" sorusuna da "Kaykay sürerken ufak kaza geçirdim ve kolumu kırdım" cevabını verdi. Oyuncu eylül ayında yeni projeler ile ekranlara döneceğini söyledi.

GÖKHAN GÖKDUMAN
Ünlü oyuncu İbrahim Kendirci’nin panik anları! ‘Annemden saklıyordum’

Bir süredir ekranlardan uzak olan İbrahim Kendirci, kolu kırık bir şekilde ortaya çıktı. Bebek'te taksiye binerken objektiflere yansıyan Kendirci, "Kaza geçirdim" dedi.

Ünlü oyuncu İbrahim Kendirci’nin panik anları! ‘Annemden saklıyordum’

Kavak Yelleri, Bizim Hikaye, Payitaht: Abdülhamid ve Nöbet gibi yapımlardan tanıdığımız oyuncu İbrahim Kendirci, önceki akşam Bebek'te görüntülendi."

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Ünlü oyuncu İbrahim Kendirci’nin panik anları! ‘Annemden saklıyordum’

'ANNEMDEN SAKLIYORDUM'
Kolu kırık bir şekilde objektiflere yansıyan Kendirci, "Çekmeyin arkadaşlar! Uzun süredir bu durumu annemden saklıyordum. Şimdi sayenizde öğrenmiş olacak." dedi.

Ünlü oyuncu İbrahim Kendirci’nin panik anları! ‘Annemden saklıyordum’

"KAZA GEÇİRDİM"
Kolunu nasıl kırdığını anlatan ünlü oyuncu, "Kaykay yaparken ufak kaza geçirdim ve kolumu kırdım" dedi.

Ünlü oyuncu İbrahim Kendirci’nin panik anları! ‘Annemden saklıyordum’

Oyuncu aynı zamanda eylül ayında hem dijital, hem de ana akım bir kanalda yeni projeler ile ekranlara döneceğinin müjdesini verdi.

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