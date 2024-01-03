Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:25
Güncelleme Tarihi: 03.01.2024
06:29
Ünlü oyuncu Jeremy Renner ölümden dönmüştü! 'İyileşmemin bir numaralı sebebi…'
Ünlü oyuncu Jeremy Renner, 2023'ün ilk günlerinde kar kürerken bir kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yedi tonluk kar küreme aracının altında kalan oyuncunun, 30'dan fazla kemiğinin kırıldığı ortaya çıkmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Renner, sosyal medya hesabından takipçilerini duygulandıran bir paylaşımda bulundu. İşte tüm detaylar…