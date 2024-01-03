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Haberler Galeri Ünlü oyuncu Jeremy Renner ölümden dönmüştü! 'İyileşmemin bir numaralı sebebi…'
Giriş Tarihi: 03.01.2024 06:25 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 06:29

Ünlü oyuncu Jeremy Renner ölümden dönmüştü! 'İyileşmemin bir numaralı sebebi…'

Ünlü oyuncu Jeremy Renner, 2023'ün ilk günlerinde kar kürerken bir kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı. Yedi tonluk kar küreme aracının altında kalan oyuncunun, 30'dan fazla kemiğinin kırıldığı ortaya çıkmıştı. Uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan Renner, sosyal medya hesabından takipçilerini duygulandıran bir paylaşımda bulundu. İşte tüm detaylar…

Ünlü oyuncu Jeremy Renner ölümden dönmüştü! ’İyileşmemin bir numaralı sebebi…’

Jeremy Renner, 1 Ocak 2023'te evinin önünde kar kürerken kaza geçirmiş ve ağır yaralanmıştı. Kar küreme aracının altında kalan ve helikopterle hastaneye kaldırılan ünlü isim, uzun süre hastanede tedavi görmüştü.

Ünlü oyuncu Jeremy Renner ölümden dönmüştü! ’İyileşmemin bir numaralı sebebi…’

30'dan fazla kemiği kırılan ve ciddi göğüs travması yaşayan Renner, daha sonra evinde fizik tedaviye devam etmişti.

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Ünlü oyuncu Jeremy Renner ölümden dönmüştü! ’İyileşmemin bir numaralı sebebi…’

Şimdilerde sağlığına kavuşan ünlü isim, sosyal medyadan iyileşmesinin en büyük nedenini açıkladı.

Ünlü oyuncu Jeremy Renner ölümden dönmüştü! ’İyileşmemin bir numaralı sebebi…’

İyileşmemin bir numaralı sebebi o. Kızımı 14 Ocak'ta eve geldiğimde ilk gördüğümde, ondan 'beni beklemesini' istemiştim. Ben iyileştikçe o da iyileşti ve daha az korkmaya başladı. İyileşmek için ailenizi ve arkadaşlarınızı iyileştirmekten daha iyi bir motivasyon kaynağı yoktur.... Minnettarlıkla, son bir yıldaki sevgi ve desteğiniz için hepinize teşekkür ederim. İyi niyetin ve duanın her zerresine ihtiyacım vardı.

Ünlü oyuncu Jeremy Renner ölümden dönmüştü! ’İyileşmemin bir numaralı sebebi…’

SETE ÇIKACAK

Öte yandan uzun tedavi süreci sonrası sağlığına kavuşan Renner'ın "Mayor of Kingstown"ın 3. sezon çekimleri ile sete döneceği de ortaya çıktı.

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